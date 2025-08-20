$41.260.08
19 серпня, 12:26
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
19 серпня, 12:13
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
білорусь готова прийняти зустріч Зеленського і путіна

Київ • УНН

 408 перегляди

білорусь готова виступити посередником у зустрічі президентів росії та України для мирного врегулювання конфлікту. Прес-секретар президента білорусі Наталія Ейсмонт заявила, що мінськ готовий організувати зустріч на найвищому рівні.

білорусь готова прийняти зустріч Зеленського і путіна

Прес-секретар президента білорусі Наталія Ейсмонт заявила, що мінськ готовий виступити посередником у можливій зустрічі президентів росії та України, якщо це сприятиме мирному врегулюванню конфлікту. Про це пише УНН із посиланням на місцеві ЗМІ

білорусь на роль посередника не напрошувалася і не напрошується, але якщо потрібно для миру в нашій братській республіці – ми будь-яку зустріч організувати готові. І проведемо все на найвищому рівні

- наголосила Наталія Ейсмонт.

Вона також зазначила, що питання можливої зустрічі не обговорювалося президентом білорусі лукашенком під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо

Білий дім сподівається організувати зустріч путіна та Зеленського до кінця серпня, за сприяння Дональда Трампа. Президент США вже обговорив гарантії безпеки для України та координує дії з росією та Україною.

Під час розмови з Трампом російський диктатор путін нібито запропонував провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у москві, на що той відмовився. 

Австрія запропонувала Відень як місце для можливих переговорів між Україною та росією. Прем'єр-міністр Австрії Крістіан Штокер заявив про готовність забезпечити участь путіна, попри ордер МКС.

Високопосадовець США заявив, що зустріч Путіна та Зеленського може відбутися в Угорщині. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що вони зустрінуться протягом двох тижнів.

Президент Франції Еммануель Макрон пропонує Женеву як нейтральну країну для саміту України та рф. Він наголошує на важливості гарантій безпеки для України та застерігає від поспішного миру.

Трамп скасував відпустку через перемовини: Зеленський та путін вже "в процесі огранізації" зустрічі
20.08.25, 02:42

Вероніка Марченко

