білорусь готова прийняти зустріч Зеленського і путіна
Київ • УНН
білорусь готова виступити посередником у зустрічі президентів росії та України для мирного врегулювання конфлікту. Прес-секретар президента білорусі Наталія Ейсмонт заявила, що мінськ готовий організувати зустріч на найвищому рівні.
Прес-секретар президента білорусі Наталія Ейсмонт заявила, що мінськ готовий виступити посередником у можливій зустрічі президентів росії та України, якщо це сприятиме мирному врегулюванню конфлікту. Про це пише УНН із посиланням на місцеві ЗМІ
білорусь на роль посередника не напрошувалася і не напрошується, але якщо потрібно для миру в нашій братській республіці – ми будь-яку зустріч організувати готові. І проведемо все на найвищому рівні
Вона також зазначила, що питання можливої зустрічі не обговорювалося президентом білорусі лукашенком під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.
Нагадаємо
Білий дім сподівається організувати зустріч путіна та Зеленського до кінця серпня, за сприяння Дональда Трампа. Президент США вже обговорив гарантії безпеки для України та координує дії з росією та Україною.
Під час розмови з Трампом російський диктатор путін нібито запропонував провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у москві, на що той відмовився.
Австрія запропонувала Відень як місце для можливих переговорів між Україною та росією. Прем'єр-міністр Австрії Крістіан Штокер заявив про готовність забезпечити участь путіна, попри ордер МКС.
Високопосадовець США заявив, що зустріч Путіна та Зеленського може відбутися в Угорщині. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що вони зустрінуться протягом двох тижнів.
Президент Франції Еммануель Макрон пропонує Женеву як нейтральну країну для саміту України та рф. Він наголошує на важливості гарантій безпеки для України та застерігає від поспішного миру.
