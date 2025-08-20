$41.260.08
ukenru
19 августа, 12:26 • 52402 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 86341 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 80882 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 79118 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33 • 49590 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 33991 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 98182 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 73615 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 86760 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 103936 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Реклама
Беларусь готова принять встречу Зеленского и Путина

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Беларусь готова выступить посредником во встрече президентов России и Украины для мирного урегулирования конфликта. Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила, что Минск готов организовать встречу на высшем уровне.

Беларусь готова принять встречу Зеленского и Путина

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила, что Минск готов выступить посредником в возможной встрече президентов России и Украины, если это будет способствовать мирному урегулированию конфликта. Об этом пишет УНН со ссылкой на местные СМИ.

Беларусь на роль посредника не напрашивалась и не напрашивается, но если нужно для мира в нашей братской республике – мы любую встречу организовать готовы. И проведем все на высшем уровне

- подчеркнула Наталья Эйсмонт.

Она также отметила, что вопрос возможной встречи не обсуждался президентом Беларуси Лукашенко во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним

Белый дом надеется организовать встречу Путина и Зеленского до конца августа при содействии Дональда Трампа. Президент США уже обсудил гарантии безопасности для Украины и координирует действия с Россией и Украиной.

Во время разговора с Трампом российский диктатор Путин якобы предложил провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве, на что тот отказался. 

Австрия предложила Вену как место для возможных переговоров между Украиной и Россией. Премьер-министр Австрии Кристиан Штокер заявил о готовности обеспечить участие Путина, несмотря на ордер МУС.

Высокопоставленный представитель США заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться в Венгрии. Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что они встретятся в течение двух недель.

Президент Франции Эммануэль Макрон предлагает Женеву как нейтральную страну для саммита Украины и РФ. Он подчеркивает важность гарантий безопасности для Украины и предостерегает от поспешного мира.

Трамп отменил отпуск из-за переговоров: Зеленский и Путин уже «в процессе организации» встречи20.08.25, 02:42 • 278 просмотров

Вероника Марченко

