Беларусь готова принять встречу Зеленского и Путина
Киев • УНН
Беларусь готова выступить посредником во встрече президентов России и Украины для мирного урегулирования конфликта. Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила, что Минск готов организовать встречу на высшем уровне.
Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила, что Минск готов выступить посредником в возможной встрече президентов России и Украины, если это будет способствовать мирному урегулированию конфликта. Об этом пишет УНН со ссылкой на местные СМИ.
Беларусь на роль посредника не напрашивалась и не напрашивается, но если нужно для мира в нашей братской республике – мы любую встречу организовать готовы. И проведем все на высшем уровне
Она также отметила, что вопрос возможной встречи не обсуждался президентом Беларуси Лукашенко во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Напомним
Белый дом надеется организовать встречу Путина и Зеленского до конца августа при содействии Дональда Трампа. Президент США уже обсудил гарантии безопасности для Украины и координирует действия с Россией и Украиной.
Во время разговора с Трампом российский диктатор Путин якобы предложил провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве, на что тот отказался.
Австрия предложила Вену как место для возможных переговоров между Украиной и Россией. Премьер-министр Австрии Кристиан Штокер заявил о готовности обеспечить участие Путина, несмотря на ордер МУС.
Высокопоставленный представитель США заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться в Венгрии. Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что они встретятся в течение двух недель.
Президент Франции Эммануэль Макрон предлагает Женеву как нейтральную страну для саммита Украины и РФ. Он подчеркивает важность гарантий безопасности для Украины и предостерегает от поспешного мира.
