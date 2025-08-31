$41.260.00
В Сербии поздравили лукашенко с днем рождения билбордами: кто это сделал

Киев • УНН

 • 144 просмотра

В сербских городах появились билборды ко дню рождения александра лукашенко. Поздравление подписано ультраправой организацией "Наши", которая поддерживает российскую агрессию и выступает против европейской интеграции Сербии.

В Сербии поздравили лукашенко с днем рождения билбордами: кто это сделал

В сербских городах появились билборды ко дню рождения белорусского диктатора александра лукашенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на slobodenpecat.mk.

Детали

В субботу, 30 августа, лукашенко исполнился 71 год. На плакатах, кроме поздравлений, написано "Сербия любит тебя". Поздравление было подписано Иваном Ивановичем - консервативным проектом "Наши".

Справка

Проект "Наши" - ультраправая организация, которая официально не зарегистрирована в Сербии. Ее члены поддерживают российскую вооруженную агрессию против Украины, отличаются своей антимигрантской и анти-ЛГБТ риторикой, а также выступают против европейской интеграции Сербии.

Также движение "Наши" называет лукашенко "искренним и великим другом сербского народа". Но они также распространяли постеры в поддержку российского диктатора владимира путина.

Напомним

белорусский диктатор александр лукашенко цинично "поздравил" Украину с Днем Независимости. Он добавил, что беларусь якобы открыта к "конструктивному диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству" с Украиной.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Беларусь
Сербия
Украина