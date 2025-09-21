Сербия провела масштабный военный парад с российской и китайской техникой

$41.250.00
20 сентября, 15:23 • 15419 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 32910 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 47091 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 62924 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 56332 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 53044 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 46682 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 58028 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 72034 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 35726 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 15229 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 47091 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 62924 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 65095 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 72034 просмотра
Сербия провела масштабный военный парад с российской и китайской техникой

Киев • УНН

 • 538 просмотра

В Белграде состоялся военный парад с участием 10 000 военных и техники из Израиля, ОАЭ, России и Китая. Президент Вучич заявил, что парад подчеркивает способность страны защищать свою независимость.

Сербия провела масштабный военный парад с российской и китайской техникой

В столице Сербии Белграде прошел масштабный военный парад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Отмечается, что 10 000 военных прошли маршем по району Нового Белграда. Люди размахивали национальными флагами, а над их головами пролетали самолеты. На параде была представлена техника как сербского производства, так и из-за рубежа: ракетные установки из Израиля и беспилотники, купленные в Объединенных Арабских Эмиратах.

На параде также были танки, поставленные Россией, и зенитные установки из Китая, что свидетельствует о тесных отношениях Белграда с Москвой и Пекином, несмотря на то, что президент Александар Вучич и правительство под руководством "Сербской прогрессивной партии" неоднократно заявляли, что хотят, чтобы Сербия вступила в Европейский Союз

- говорится в статье.

Брюссель теряет влияние в мировой политике - МИД Венгрии15.08.25, 03:18 • 7267 просмотров

Среди двух значительных образцов техники - универсальная ракетно-артиллерийская платформа израильского производства, способная запускать целый ряд боеприпасов с различной полезной нагрузкой и дальностью до 300 километров, что означает, что она может достичь большинства балканских столиц. Еще одним экспонатом стали многоцелевые истребители Rafale французских ВВС, которых Сербия заказала 12.

Официальные лица назвали это событие крупнейшей демонстрацией силы армии Сербии, а президент Вучич заявил, что парад подчеркивает способность страны защищать свою независимость и суверенитет, а также выступить в качестве сдерживающего фактора против иностранных агрессоров

- пишет издание.

В свою очередь лидеры оппозиции, наоборот, утверждают, что парад был направлен не столько на демонстрацию военной мощи страны, сколько на укрепление власти Вучича.

Несколько студентов университетов и других сторонников оппозиции, которые в течение десяти месяцев проводят антикоррупционные акции протеста, не были допущены полицией на парад в качестве зрителей.

Решение Сербии провести военный парад лишь через несколько месяцев после того, как в июле подобный провела Хорватия, подчеркивает стратегическое соперничество в регионе и указывает на потенциальную возможность гонки вооружений

- резюмирует СМИ.

Напомним

В начале сентября сербская полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты в университетском кампусе в Нови-Саде, чтобы разогнать протестующих, которые требовали досрочного голосования, которое, как они надеются, приведет к отстранению президента Александара Вучича и его правящей Сербской прогрессивной партии.

В Сербии поздравили лукашенко с днем рождения билбордами: кто это сделал31.08.25, 15:40 • 5745 просмотров

Вадим Хлюдзинский

