Сербия провела масштабный военный парад с российской и китайской техникой

В столице Сербии Белграде прошел масштабный военный парад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Отмечается, что 10 000 военных прошли маршем по району Нового Белграда. Люди размахивали национальными флагами, а над их головами пролетали самолеты. На параде была представлена техника как сербского производства, так и из-за рубежа: ракетные установки из Израиля и беспилотники, купленные в Объединенных Арабских Эмиратах.

На параде также были танки, поставленные Россией, и зенитные установки из Китая, что свидетельствует о тесных отношениях Белграда с Москвой и Пекином, несмотря на то, что президент Александар Вучич и правительство под руководством "Сербской прогрессивной партии" неоднократно заявляли, что хотят, чтобы Сербия вступила в Европейский Союз - говорится в статье.

Среди двух значительных образцов техники - универсальная ракетно-артиллерийская платформа израильского производства, способная запускать целый ряд боеприпасов с различной полезной нагрузкой и дальностью до 300 километров, что означает, что она может достичь большинства балканских столиц. Еще одним экспонатом стали многоцелевые истребители Rafale французских ВВС, которых Сербия заказала 12.

Официальные лица назвали это событие крупнейшей демонстрацией силы армии Сербии, а президент Вучич заявил, что парад подчеркивает способность страны защищать свою независимость и суверенитет, а также выступить в качестве сдерживающего фактора против иностранных агрессоров - пишет издание.

В свою очередь лидеры оппозиции, наоборот, утверждают, что парад был направлен не столько на демонстрацию военной мощи страны, сколько на укрепление власти Вучича.

Несколько студентов университетов и других сторонников оппозиции, которые в течение десяти месяцев проводят антикоррупционные акции протеста, не были допущены полицией на парад в качестве зрителей.

Решение Сербии провести военный парад лишь через несколько месяцев после того, как в июле подобный провела Хорватия, подчеркивает стратегическое соперничество в регионе и указывает на потенциальную возможность гонки вооружений - резюмирует СМИ.

Напомним

В начале сентября сербская полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты в университетском кампусе в Нови-Саде, чтобы разогнать протестующих, которые требовали досрочного голосования, которое, как они надеются, приведет к отстранению президента Александара Вучича и его правящей Сербской прогрессивной партии.

