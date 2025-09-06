Сльозогінний газ та світлошумові гранати: сербська поліція розігнала багатотисячний протест студентів
У Нові-Саді поліція застосувала сльозогінний газ та світлошумові гранати проти протестувальників. Тисячі людей вимагали дострокового голосування для усунення президента Вучича та його партії.
У п'ятницю сербська поліція застосувала сльозогінний газ та світлошумові гранати в університетському кампусі в Нові-Саді, щоб розігнати протестувальників, які вимагали дострокового голосування, яке, як вони сподіваються, призведе до усунення президента Александара Вучича та його правлячої Сербської прогресивної партії. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.
Зазначається, що ввечері тисячі людей зібралися в кампусі державного університету. Вони тримали банери з написами "Ми не хочемо блокад, ми хочемо виборів" та "Студенти мають одну термінову вимогу: призначити вибори". Натовп кричав: "Вучичу, йди геть".
Протестувальники вступили в бійку з поліцією перед філософським факультетом і кидали фаєри, тоді як поліція застосувала сльозогінний газ та світлошумові гранати, щоб відтіснити натовп.
Місяці протестів по всій Сербії, включаючи блокади державних університетів, спричинені загибеллю 16 людей в листопаді минулого року, коли обвалився дах відремонтованого залізничного вокзалу, сколихнули Вучича та його партію. Протести були переважно мирними до 13 серпня, коли в зіткненнях отримали поранення десятки поліцейських та цивільних осіб
Видання вказує, що протестувальники звинувачують владу у корупції, що призвела до катастрофи на залізничному вокзалі у Нові-Сад, і вимагають дострокових виборів у надії усунути Вучича та його партію.
Студенти, опозиційні групи та антикорупційні правоохоронні органи звинувачують Вучича та його союзників у зв'язках з організованою злочинністю, застосуванні насильства проти політичних суперників та придушенні свободи ЗМІ.
