$41.350.02
48.130.07
ukenru
5 вересня, 16:47 • 11659 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 21736 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 26822 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 22468 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 34687 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 40781 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 35617 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 64766 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 46187 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 57385 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
Сльозогінний газ та світлошумові гранати: сербська поліція розігнала багатотисячний протест студентів

Київ • УНН

 • 128 перегляди

У Нові-Саді поліція застосувала сльозогінний газ та світлошумові гранати проти протестувальників. Тисячі людей вимагали дострокового голосування для усунення президента Вучича та його партії.

Сльозогінний газ та світлошумові гранати: сербська поліція розігнала багатотисячний протест студентів

У п'ятницю сербська поліція застосувала сльозогінний газ та світлошумові гранати в університетському кампусі в Нові-Саді, щоб розігнати протестувальників, які вимагали дострокового голосування, яке, як вони сподіваються, призведе до усунення президента Александара Вучича та його правлячої Сербської прогресивної партії. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Зазначається, що ввечері тисячі людей зібралися в кампусі державного університету. Вони тримали банери з написами "Ми не хочемо блокад, ми хочемо виборів" та "Студенти мають одну термінову вимогу: призначити вибори". Натовп кричав: "Вучичу, йди геть".

Протестувальники вступили в бійку з поліцією перед філософським факультетом і кидали фаєри, тоді як поліція застосувала сльозогінний газ та світлошумові гранати, щоб відтіснити натовп.

Місяці протестів по всій Сербії, включаючи блокади державних університетів, спричинені загибеллю 16 людей в листопаді минулого року, коли обвалився дах відремонтованого залізничного вокзалу, сколихнули Вучича та його партію. Протести були переважно мирними до 13 серпня, коли в зіткненнях отримали поранення десятки поліцейських та цивільних осіб

- йдеться у статті.

Видання вказує, що протестувальники звинувачують владу у корупції, що призвела до катастрофи на залізничному вокзалі у Нові-Сад, і вимагають дострокових виборів у надії усунути Вучича та його партію.

Студенти, опозиційні групи та антикорупційні правоохоронні органи звинувачують Вучича та його союзників у зв'язках з організованою злочинністю, застосуванні насильства проти політичних суперників та придушенні свободи ЗМІ.

Нагадаємо

У сербських містах з'явилися білборди до дня народження олександра лукашенка. Привітання підписано ультраправою організацією "Наші", яка підтримує російську агресію та виступає проти європейської інтеграції Сербії.

"Я не такий диктатор": президент Сербії Вучич зробив заяву щодо другого терміну13.08.25, 23:26 • 6843 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Александар Вучич
Сербія