Слезоточивый газ и светошумовые гранаты: сербская полиция разогнала многотысячный протест студентов

$41.350.02
48.130.07
ukenru
5 сентября, 16:47 • 11870 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 22224 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 27336 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 22806 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 34956 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 40885 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 35682 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 64914 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 46232 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 57443 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.2м/с
67%
755мм
Популярные новости
Кто унаследует империю Armani: план преемственности остается загадкой5 сентября, 18:07 • 5006 просмотра
Спецназ ВМС спас четырех украинских военных, которые более трех лет скрывались на оккупированных территорияхVideo5 сентября, 19:05 • 10866 просмотра
Зеленский посетил американское предприятие, разрушенное в результате российского ракетного удара5 сентября, 19:19 • 3030 просмотра
В москве загорелась Третьяковская галерея, 11 человек эвакуировали5 сентября, 19:54 • 3614 просмотра
Массовые аресты на заводе Hyundai в США: 475 человек задержаныVideo01:30 • 4644 просмотра
публикации
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 27335 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 23694 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 47442 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto5 сентября, 06:13 • 64914 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 46570 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Юлия Свириденко
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Словакия
Белый дом
Польша
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 33661 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 83519 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 32651 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 37275 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 38529 просмотра
Актуальное
Таймс
Financial Times
Фейковые новости
Фокс Ньюс
E-6 Mercury

Слезоточивый газ и светошумовые гранаты: сербская полиция разогнала многотысячный протест студентов

Киев • УНН

 • 404 просмотра

В Нови-Саде полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих. Тысячи людей требовали досрочного голосования для отстранения президента Вучича и его партии.

Слезоточивый газ и светошумовые гранаты: сербская полиция разогнала многотысячный протест студентов

В пятницу сербская полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты в университетском кампусе в Нови-Саде, чтобы разогнать протестующих, которые требовали досрочного голосования, которое, как они надеются, приведет к отстранению президента Александра Вучича и его правящей Сербской прогрессивной партии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Отмечается, что вечером тысячи людей собрались в кампусе государственного университета. Они держали баннеры с надписями "Мы не хотим блокад, мы хотим выборов" и "Студенты имеют одно срочное требование: назначить выборы". Толпа кричала: "Вучич, уходи".

Протестующие вступили в драку с полицией перед философским факультетом и бросали файеры, тогда как полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы оттеснить толпу.

Месяцы протестов по всей Сербии, включая блокады государственных университетов, вызванные гибелью 16 человек в ноябре прошлого года, когда обрушилась крыша отремонтированного железнодорожного вокзала, всколыхнули Вучича и его партию. Протесты были преимущественно мирными до 13 августа, когда в столкновениях получили ранения десятки полицейских и гражданских лиц

- говорится в статье.

Издание указывает, что протестующие обвиняют власти в коррупции, что привела к катастрофе на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, и требуют досрочных выборов в надежде отстранить Вучича и его партию.

Студенты, оппозиционные группы и антикоррупционные правоохранительные органы обвиняют Вучича и его союзников в связях с организованной преступностью, применении насилия против политических соперников и подавлении свободы СМИ.

Напомним

В сербских городах появились билборды ко дню рождения Александра Лукашенко. Поздравление подписано ультраправой организацией "Наши", которая поддерживает российскую агрессию и выступает против европейской интеграции Сербии.

"Я не такой диктатор": президент Сербии Вучич сделал заявление относительно второго срока13.08.25, 23:26 • 6845 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Александр Вучич
Сербия