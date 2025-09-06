Слезоточивый газ и светошумовые гранаты: сербская полиция разогнала многотысячный протест студентов

В пятницу сербская полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты в университетском кампусе в Нови-Саде, чтобы разогнать протестующих, которые требовали досрочного голосования, которое, как они надеются, приведет к отстранению президента Александра Вучича и его правящей Сербской прогрессивной партии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Отмечается, что вечером тысячи людей собрались в кампусе государственного университета. Они держали баннеры с надписями "Мы не хотим блокад, мы хотим выборов" и "Студенты имеют одно срочное требование: назначить выборы". Толпа кричала: "Вучич, уходи".

Протестующие вступили в драку с полицией перед философским факультетом и бросали файеры, тогда как полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы оттеснить толпу.

Месяцы протестов по всей Сербии, включая блокады государственных университетов, вызванные гибелью 16 человек в ноябре прошлого года, когда обрушилась крыша отремонтированного железнодорожного вокзала, всколыхнули Вучича и его партию. Протесты были преимущественно мирными до 13 августа, когда в столкновениях получили ранения десятки полицейских и гражданских лиц - говорится в статье.

Издание указывает, что протестующие обвиняют власти в коррупции, что привела к катастрофе на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, и требуют досрочных выборов в надежде отстранить Вучича и его партию.

Студенты, оппозиционные группы и антикоррупционные правоохранительные органы обвиняют Вучича и его союзников в связях с организованной преступностью, применении насилия против политических соперников и подавлении свободы СМИ.

Напомним

