Сербській нафтовій компанії, пов’язаній з рф, дали лише 4 дні відстрочки від санкцій
Київ • УНН
Сполучені Штати Америки відклали запровадження санкцій проти сербської нафтової компанії NIS лише на чотири дні, вони набудуть чинності з 1 жовтня. Санкції проти NIS відкладалися шість разів, влада Сербії вела переговори з російською та американською сторонами.
Президент Сербії Александар Вучич повідомив у четвер, 25 вересня, що Сполучені Штати Америки відклали запровадження санкцій проти сербської нафтової компанії NIS лише на чотири дні. Вони набудуть чинності з 1 жовтня. Про це інформує балканська служба "Радіо Свобода", передає УНН.
Деталі
Зазначається, що санкції проти NIS до цього часу відкладалися шість разів, востаннє - до 26 вересня 2025 року. Тим часом влада Сербії вела переговори з російською та американською сторонами.
Ми були надзвичайно справедливими до наших російських і американських партнерів, ми будемо намагатися бути справедливими, але люди повинні знати, що нам доведеться заплатити надзвичайно високу ціну
За його словами, Сербія є "побічною жертвою у відносинах між американцями і росіянами".
Нас, безсумнівно, чекають складні погодні умови і важка зима
За інформацією "Радіо Свобода", 10 січня США внесли найбільшу нафтову компанію Сербії до свого санкційного списку через так званий "вторинний ризик", пов'язаний з тим, що більша частина акцій компанії належить Росії.
Після введення санкцій проти NIS на початку року "Газпром нефть" передала близько 5% своєї частки російській компанії "Газпром", на яку не поширюються західні санкції, тому частка "Газпром нефти" в NIS зараз становить менше 50%.
Нагадаємо
Сербія планує підписати трирічну угоду з росією щодо імпорту 2,5 мільярда кубометрів природного газу щорічно. Країна вже отримує газ з Азербайджану та росії, а також має значні запаси у своєму газосховищі.
