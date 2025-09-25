$41.410.03
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об'єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
Сербській нафтовій компанії, пов’язаній з рф, дали лише 4 дні відстрочки від санкцій

Київ • УНН

 • 854 перегляди

Сполучені Штати Америки відклали запровадження санкцій проти сербської нафтової компанії NIS лише на чотири дні, вони набудуть чинності з 1 жовтня. Санкції проти NIS відкладалися шість разів, влада Сербії вела переговори з російською та американською сторонами.

Сербській нафтовій компанії, пов’язаній з рф, дали лише 4 дні відстрочки від санкцій

Президент Сербії Александар Вучич повідомив у четвер, 25 вересня, що Сполучені Штати Америки відклали запровадження санкцій проти сербської нафтової компанії NIS лише на чотири дні. Вони набудуть чинності з 1 жовтня. Про це інформує балканська служба "Радіо Свобода", передає УНН.

Деталі

Зазначається, що санкції проти NIS до цього часу відкладалися шість разів, востаннє - до 26 вересня 2025 року. Тим часом влада Сербії вела переговори з російською та американською сторонами.

Ми були надзвичайно справедливими до наших російських і американських партнерів, ми будемо намагатися бути справедливими, але люди повинні знати, що нам доведеться заплатити надзвичайно високу ціну

- сказав Вучич у зверненні до сербських ЗМІ в Нью-Йорку, де він бере участь у сесії Генеральної асамблеї ООН.

За його словами, Сербія є "побічною жертвою у відносинах між американцями і росіянами".

Нас, безсумнівно, чекають складні погодні умови і важка зима

- наголосив він.

За інформацією "Радіо Свобода", 10 січня США внесли найбільшу нафтову компанію Сербії до свого санкційного списку через так званий "вторинний ризик", пов'язаний з тим, що більша частина акцій компанії належить Росії.

Після введення санкцій проти NIS на початку року "Газпром нефть" передала близько 5% своєї частки російській компанії "Газпром", на яку не поширюються західні санкції, тому частка "Газпром нефти" в NIS зараз становить менше 50%.

Нагадаємо

Сербія планує підписати трирічну угоду з росією щодо імпорту 2,5 мільярда кубометрів природного газу щорічно. Країна вже отримує газ з Азербайджану та росії, а також має значні запаси у своєму газосховищі.

Сербія провела масштабний військовий парад із російською та китайською технікою21.09.25, 05:36 • 12455 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Радіо Свобода
Генеральна Асамблея ООН
Газпром
Александар Вучич
Азербайджан
Сербія
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки