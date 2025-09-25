Сербской нефтяной компании, связанной с РФ, дали всего 4 дня отсрочки от санкций

Президент Сербии Александар Вучич сообщил в четверг, 25 сентября, что Соединенные Штаты Америки отложили введение санкций против сербской нефтяной компании NIS всего на четыре дня. Они вступят в силу с 1 октября. Об этом информирует балканская служба "Радио Свобода", передает УНН.

Подробности

Отмечается, что санкции против NIS до этого времени откладывались шесть раз, последний раз - до 26 сентября 2025 года. Тем временем власти Сербии вели переговоры с российской и американской сторонами.

Мы были чрезвычайно справедливы к нашим российским и американским партнерам, мы будем стараться быть справедливыми, но люди должны знать, что нам придется заплатить чрезвычайно высокую цену - сказал Вучич в обращении к сербским СМИ в Нью-Йорке, где он участвует в сессии Генеральной ассамблеи ООН.

По его словам, Сербия является "побочной жертвой в отношениях между американцами и русскими".

Нас, несомненно, ждут сложные погодные условия и тяжелая зима - подчеркнул он.

По информации "Радио Свобода", 10 января США внесли крупнейшую нефтяную компанию Сербии в свой санкционный список из-за так называемого "вторичного риска", связанного с тем, что большая часть акций компании принадлежит России.

После введения санкций против NIS в начале года "Газпром нефть" передала около 5% своей доли российской компании "Газпром", на которую не распространяются западные санкции, поэтому доля "Газпром нефти" в NIS сейчас составляет менее 50%.

Напомним

Сербия планирует подписать трехлетнее соглашение с Россией об импорте 2,5 миллиарда кубометров природного газа ежегодно. Страна уже получает газ из Азербайджана и России, а также имеет значительные запасы в своем газохранилище.

