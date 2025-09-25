Сербской нефтяной компании, связанной с РФ, дали всего 4 дня отсрочки от санкций

$41.410.03
48.660.14
ukenru
17:19 • 8924 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
16:17 • 15305 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 19911 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 49104 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 34916 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 58656 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 57910 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 76203 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 55888 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 47440 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1м/с
58%
762мм
Популярные новости
Audi Q9 выйдет на рынок в 2026 году, конкурируя с BMW X7 и Mercedes GLS25 сентября, 12:39 • 2986 просмотра
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынкеPhoto25 сентября, 14:30 • 14035 просмотра
Министр обороны США вызвал сотни генералов и адмиралов на встречу - WP25 сентября, 14:56 • 4480 просмотра
"Идем только вперед": российские командиры приказывают расстреливать своих солдат за отступление с позицийVideo25 сентября, 14:56 • 3664 просмотра
Заочно осужден экс-представитель Президента Украины в Крыму: ему дали 11 лет за госизмену25 сентября, 15:01 • 3092 просмотра
публикации
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынкеPhoto25 сентября, 14:30 • 14049 просмотра
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных суповPhoto25 сентября, 11:57 • 21594 просмотра
Осенние каникулы в 2025 году в Украине: когда начнутся и от чего это зависит25 сентября, 10:50 • 29576 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта25 сентября, 10:24 • 49103 просмотра
Арифметика против таблет-блогерши, или цифры не врут25 сентября, 10:14 • 32914 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Андрей Сибига
Владимир Зеленский
Реджеп Тайип Эрдоган
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Нью-Йорк
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 20548 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 29077 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 62712 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 120800 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 79020 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Вашингтон Пост
Сухой Су-30
Фокс Ньюс
ТикТок

Сербской нефтяной компании, связанной с РФ, дали всего 4 дня отсрочки от санкций

Киев • УНН

 • 744 просмотра

Соединенные Штаты Америки отложили введение санкций против сербской нефтяной компании NIS всего на четыре дня, они вступят в силу с 1 октября. Санкции против NIS откладывались шесть раз, власти Сербии вели переговоры с российской и американской сторонами.

Сербской нефтяной компании, связанной с РФ, дали всего 4 дня отсрочки от санкций

Президент Сербии Александар Вучич сообщил в четверг, 25 сентября, что Соединенные Штаты Америки отложили введение санкций против сербской нефтяной компании NIS всего на четыре дня. Они вступят в силу с 1 октября. Об этом информирует балканская служба "Радио Свобода", передает УНН.

Подробности

Отмечается, что санкции против NIS до этого времени откладывались шесть раз, последний раз - до 26 сентября 2025 года. Тем временем власти Сербии вели переговоры с российской и американской сторонами.

Мы были чрезвычайно справедливы к нашим российским и американским партнерам, мы будем стараться быть справедливыми, но люди должны знать, что нам придется заплатить чрезвычайно высокую цену

- сказал Вучич в обращении к сербским СМИ в Нью-Йорке, где он участвует в сессии Генеральной ассамблеи ООН.

По его словам, Сербия является "побочной жертвой в отношениях между американцами и русскими".

Нас, несомненно, ждут сложные погодные условия и тяжелая зима

- подчеркнул он.

По информации "Радио Свобода", 10 января США внесли крупнейшую нефтяную компанию Сербии в свой санкционный список из-за так называемого "вторичного риска", связанного с тем, что большая часть акций компании принадлежит России.

После введения санкций против NIS в начале года "Газпром нефть" передала около 5% своей доли российской компании "Газпром", на которую не распространяются западные санкции, поэтому доля "Газпром нефти" в NIS сейчас составляет менее 50%.

Напомним

Сербия планирует подписать трехлетнее соглашение с Россией об импорте 2,5 миллиарда кубометров природного газа ежегодно. Страна уже получает газ из Азербайджана и России, а также имеет значительные запасы в своем газохранилище.

Сербия провела масштабный военный парад с российской и китайской техникой21.09.25, 05:36 • 12454 просмотра

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Радио Свобода
Генеральная Ассамблея ООН
Газпром
Александр Вучич
Азербайджан
Сербия
Нью-Йорк
Соединённые Штаты