Тренер збірної Сербії Драган Стойкович подав у відставку після поразки у матчі з Албанією

Після несподіваної поразки у матчі з Албанією з рахунком 0:1 у відборі на чемпіонат світу,головний тренер збірної Сербії Драган Стойкович оголосив про відставку, пише УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Драган Стойкович пішов у відставку з посади головного тренера збірної Сербії одразу після поразки від Албанії з рахунком 1:0 у відбірковому матчі чемпіонату світу у суботу.

Єдиний гол у матчі забив Рей Манай, принісши Албанії перемогу та залишивши Сербію з другою поспіль поразкою після торішнього розгрому від Англії (0:5). Після цього матчу серби посідають третє місце у групі K: Англія лідирує з 15 очками, Албанія - друга з 11.

Суботній матч проти Албанії було перенесено зі столиці Сербії до південного міста Лесковац через побоювання за безпеку, пов’язані з тривалою політичною напруженістю між країнами. Ця поразка відкриває Англії можливість достроково забезпечити собі кваліфікацію на чемпіонат світу 2026 року в США, Канаді та Мексиці, якщо вона здобуде перемогу над Латвією у вівторок у Ризі.

Наступний матч Сербії відбудеться у вівторок на проти Андорри.

Я розмовляв з президентом і генеральним секретарем і подав у відставку - сказав Стойкович на післяматчевій пресконференції.

Особисто я не очікував цієї поразки. Я людина, яка бере на себе повну відповідальність і несу повну відповідальність

Доповнення

Драган Стойкович очолив збірну Сербії у 2021 році і привів команду до чемпіонату світу 2022 року, де серби фінішували останніми у своїй групі, набравши лише одне очко в трьох матчах.

