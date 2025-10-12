$41.510.00
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Тренер збірної Сербії Драган Стойкович подав у відставку після поразки у матчі з Албанією

Київ • УНН

 • 684 перегляди

Драган Стойкович залишив посаду головного тренера збірної Сербії після поразки 0:1 від Албанії у відборі на чемпіонат світу. Ця поразка стала другою поспіль для сербів, які тепер посідають третє місце у групі K.

Тренер збірної Сербії Драган Стойкович подав у відставку після поразки у матчі з Албанією

Після несподіваної поразки у матчі з Албанією з рахунком 0:1 у відборі на чемпіонат світу,головний тренер збірної Сербії Драган Стойкович оголосив про відставку, пише УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Драган Стойкович пішов у відставку з посади головного тренера збірної Сербії одразу після поразки від Албанії з рахунком 1:0 у відбірковому матчі чемпіонату світу у суботу.

Єдиний гол у матчі забив Рей Манай, принісши Албанії перемогу та залишивши Сербію з другою поспіль поразкою після торішнього розгрому від Англії (0:5). Після цього матчу серби посідають третє місце у групі K: Англія лідирує з 15 очками, Албанія - друга з 11.

Суботній матч проти Албанії було перенесено зі столиці Сербії до південного міста Лесковац через побоювання за безпеку, пов’язані з тривалою політичною напруженістю між країнами. Ця поразка відкриває Англії можливість достроково забезпечити собі кваліфікацію на чемпіонат світу 2026 року в США, Канаді та Мексиці, якщо вона здобуде перемогу над Латвією у вівторок у Ризі.

Наступний матч Сербії відбудеться у вівторок на проти Андорри.

Я розмовляв з президентом і генеральним секретарем і подав у відставку

- сказав Стойкович на післяматчевій пресконференції.

Особисто я не очікував цієї поразки. Я людина, яка бере на себе повну відповідальність і несу повну відповідальність

Доповнення

Драган Стойкович очолив збірну Сербії у 2021 році і привів команду до чемпіонату світу 2022 року, де серби фінішували останніми у своїй групі, набравши лише одне очко в трьох матчах.

Нагадаємо

Молодіжна збірна України у 2024 році програла Сербії 0:1, але посіла друге місце в групі.

Унаї Мельгоса, наставник молодіжної збірної України з футболу оголошував імена гравців які готуватимуться до найближчих поєдинків у рамках відбору на Євро-2027. Серед них був матч з Хорватією.

