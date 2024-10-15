Молодіжна збірна України вийшла на Євро-2025 U-21, попри поразку у матчі з Сербією
Київ • УНН
Молодіжна збірна України програла Сербії 0:1, але посіла друге місце в групі. Це дозволило команді вийти до фінальної частини Євро-2025 U-21, де вона продовжить змагання.
Молодіжна збірна України програла Сербії, але вийшла до фінальної частини Євро-2025 U-21. Про це повідомляє Українська асоціація футболу, передає УНН.
Деталі
У матчі українці пропустили єдиний гол у першому таймі і в підсумку поступилися з рахунком 0:1.
Незважаючи на цю поразку, молодіжна команда України посіла друге місце в своїй групі, що дозволило їй вийти до фінальної частини змагань.
Тепер команда готується до майбутніх ігор на Євро-2025 U-21.
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