Молодежная сборная Украины вышла на Евро-2025 U-21, несмотря на поражение в матче с Сербией
Киев • УНН
Молодежная сборная Украины проиграла Сербии 0:1, но заняла второе место в группе. Это позволило команде выйти в финальную часть Евро-2025 U-21, где она продолжит соревнования.
Молодежная сборная Украины проиграла Сербии, но вышла в финальную часть Евро-2025 U-21. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола, передает УНН.
Детали
В матче украинцы пропустили единственный гол в первом тайме и в итоге уступили со счетом 0:1.
Несмотря на это поражение, молодежная команда Украины заняла второе место в своей группе, что позволило ей выйти в финальную часть соревнований.
Теперь команда готовится к предстоящим играм на Евро-2025 U-21.
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