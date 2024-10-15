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Молодежная сборная Украины вышла на Евро-2025 U-21, несмотря на поражение в матче с Сербией

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 20:42  •  2442 просмотра

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Молодежная сборная Украины проиграла Сербии 0:1, но заняла второе место в группе. Это позволило команде выйти в финальную часть Евро-2025 U-21, где она продолжит соревнования.

Молодежная сборная Украины проиграла Сербии, но вышла в финальную часть Евро-2025 U-21. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола, передает УНН.

Детали

В матче украинцы пропустили единственный гол в первом тайме и в итоге уступили со счетом 0:1.

Несмотря на это поражение, молодежная команда Украины заняла второе место в своей группе, что позволило ей выйти в финальную часть соревнований.

Теперь команда готовится к предстоящим играм на Евро-2025 U-21.

Сборная Украины сыграла вничью с Чехией14 октября 2024, 20:47 • 14614 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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