Тренер сборной Сербии Драган Стойкович подал в отставку после поражения в матче с Албанией

После неожиданного поражения в матче с Албанией со счетом 0:1 в отборе на чемпионат мира, главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович объявил об отставке, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Подробности

Драган Стойкович ушел в отставку с поста главного тренера сборной Сербии сразу после поражения от Албании со счетом 1:0 в отборочном матче чемпионата мира в субботу.

Единственный гол в матче забил Рей Манай, принеся Албании победу и оставив Сербию со вторым подряд поражением после прошлогоднего разгрома от Англии (0:5). После этого матча сербы занимают третье место в группе K: Англия лидирует с 15 очками, Албания - вторая с 11.

Субботний матч против Албании был перенесен из столицы Сербии в южный город Лесковац из-за опасений за безопасность, связанных с длительной политической напряженностью между странами. Это поражение открывает Англии возможность досрочно обеспечить себе квалификацию на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, если она одержит победу над Латвией во вторник в Риге.

Следующий матч Сербии состоится во вторник против Андорры.

Я разговаривал с президентом и генеральным секретарем и подал в отставку - сказал Стойкович на послематчевой пресс-конференции.

Лично я не ожидал этого поражения. Я человек, который берет на себя полную ответственность и несу полную ответственность

Дополнение

Драган Стойкович возглавил сборную Сербии в 2021 году и привел команду к чемпионату мира 2022 года, где сербы финишировали последними в своей группе, набрав лишь одно очко в трех матчах.

Напомним

Молодежная сборная Украины в 2024 году проиграла Сербии 0:1, но заняла второе место в группе.

Унаи Мельгоса, наставник молодежной сборной Украины по футболу объявлял имена игроков, которые будут готовиться к ближайшим поединкам в рамках отбора на Евро-2027. Среди них был матч с Хорватией.

Украина одержала первую победу в квалификации на ЧМ-2026, обыграв Исландию