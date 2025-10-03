$41.280.05
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
09:51 • 10915 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
09:02 • 15966 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
08:00 • 13884 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
07:29 • 15521 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
06:22 • 14559 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
06:14 • 14202 перегляди
Вибори у Чехії: популістська партія Бабіша лідирує в опитуваннях, але у дрібніших партій - ключі до уряду
2 жовтня, 23:18 • 17861 перегляди
Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters
2 жовтня, 18:06 • 30639 перегляди
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС
Ексклюзив
2 жовтня, 13:54 • 52461 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Оголошено заявку української U-21 на відбірні матчі кваліфікації Євро-2027 з Хорватією та Угорщиною

Київ • УНН

 • 754 перегляди

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса оголосив заявку на жовтневі матчі кваліфікації Євро-2027. Команда зіграє проти Угорщини 10 жовтня та Хорватії 14 жовтня.

Оголошено заявку української U-21 на відбірні матчі кваліфікації Євро-2027 з Хорватією та Угорщиною

Унаї Мельгоса, наставник молодіжної збірної України з футболу оголосив імена гравців які готуватимуться до найближчих поєдинків у рамках відбору на Євро-2027, передає УНН із посиланням на пресслужбу Української асоціації футболу.

Деталі

У жовтні команда української U-21 поведе матчі з Угорщиною та Хорватією.   (10 жовтня) та  (14 жовтня) у межах кваліфікації Євро-2027, згідно з розкладом відбіркового турніру на Євро-2027. Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса оголосив імена футболістів, які готуватимуться до жовтневих поєдинків.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі

Назар Домчак ("Карпати"), Іван Пахолюк ("Колос"), Ілля Попович ("Кішварда", Угорщина).

Захисники:

Владислав Захарченко, Тарас Михавко (обидва – "Динамо"), Віталій Холод, Богдан Слюбик (обидва – "Рух"), Михайло Протасевич, Сергій Корнійчук (обидва – "Верес"), Ілля Крупський ("Металіст 1925"), Микола Огарков ("Олександрія").

Півзахисники:

Роман Саленко, Артем Слесар, Андрій Маткевич (усі – "Зоря"), Антон Глущенко, Віктор Цуканов (обидва – "Шахтар"), Олег Федор ("Карпати"), Іван Лосенко ("Кудрівка"), Артем Гусол ("Колос"), Тимур Тутєров ("Сандерленд", Англія), Іван Варфоломєєв ("Лінкольн Сіті", Англія), Євгеній Пастух (ЛНЗ).

Нападники:

Артем Степанов ("Нюрнберг", Німеччина), Богдан Попов ("Емполі", Італія).

Нагадаємо

Збірна України U-20 з футболу у другому матчі групового етапу чемпіонату світу-2025, що проходить у Чилі, зіграла внічию з Панамою - 1:1.

Ігор Тележніков

