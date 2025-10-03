Оголошено заявку української U-21 на відбірні матчі кваліфікації Євро-2027 з Хорватією та Угорщиною
Київ • УНН
Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса оголосив заявку на жовтневі матчі кваліфікації Євро-2027. Команда зіграє проти Угорщини 10 жовтня та Хорватії 14 жовтня.
Унаї Мельгоса, наставник молодіжної збірної України з футболу оголосив імена гравців які готуватимуться до найближчих поєдинків у рамках відбору на Євро-2027, передає УНН із посиланням на пресслужбу Української асоціації футболу.
Деталі
У жовтні команда української U-21 поведе матчі з Угорщиною та Хорватією. (10 жовтня) та (14 жовтня) у межах кваліфікації Євро-2027, згідно з розкладом відбіркового турніру на Євро-2027. Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса оголосив імена футболістів, які готуватимуться до жовтневих поєдинків.
Склад молодіжної збірної України
Воротарі
Назар Домчак ("Карпати"), Іван Пахолюк ("Колос"), Ілля Попович ("Кішварда", Угорщина).
Захисники:
Владислав Захарченко, Тарас Михавко (обидва – "Динамо"), Віталій Холод, Богдан Слюбик (обидва – "Рух"), Михайло Протасевич, Сергій Корнійчук (обидва – "Верес"), Ілля Крупський ("Металіст 1925"), Микола Огарков ("Олександрія").
Півзахисники:
Роман Саленко, Артем Слесар, Андрій Маткевич (усі – "Зоря"), Антон Глущенко, Віктор Цуканов (обидва – "Шахтар"), Олег Федор ("Карпати"), Іван Лосенко ("Кудрівка"), Артем Гусол ("Колос"), Тимур Тутєров ("Сандерленд", Англія), Іван Варфоломєєв ("Лінкольн Сіті", Англія), Євгеній Пастух (ЛНЗ).
Нападники:
Артем Степанов ("Нюрнберг", Німеччина), Богдан Попов ("Емполі", Італія).
