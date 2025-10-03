Объявлена заявка украинской U-21 на отборочные матчи квалификации Евро-2027 с Хорватией и Венгрией
Киев • УНН
Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса объявил заявку на октябрьские матчи квалификации Евро-2027. Команда сыграет против Венгрии 10 октября и Хорватии 14 октября.
Унаи Мельгоса, наставник молодежной сборной Украины по футболу, объявил имена игроков, которые будут готовиться к ближайшим поединкам в рамках отбора на Евро-2027, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.
Детали
В октябре команда украинской U-21 проведет матчи с Венгрией и Хорватией. (10 октября) и (14 октября) в рамках квалификации Евро-2027, согласно расписанию отборочного турнира на Евро-2027. Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса объявил имена футболистов, которые будут готовиться к октябрьским поединкам.
Состав молодежной сборной Украины
Вратари
Назар Домчак ("Карпаты"), Иван Пахолюк ("Колос"), Илья Попович ("Кишварда", Венгрия).
Защитники:
Владислав Захарченко, Тарас Михавко (оба – "Динамо"), Виталий Холод, Богдан Слюбик (оба – "Рух"), Михаил Протасевич, Сергей Корнийчук (оба – "Верес"), Илья Крупский ("Металлист 1925"), Николай Огарков ("Александрия").
Полузащитники:
Роман Саленко, Артем Слесарь, Андрей Маткевич (все – "Заря"), Антон Глущенко, Виктор Цуканов (оба – "Шахтер"), Олег Федор ("Карпаты"), Иван Лосенко ("Кудровка"), Артем Гусол ("Колос"), Тимур Тутеров ("Сандерленд", Англия), Иван Варфоломеев ("Линкольн Сити", Англия), Евгений Пастух (ЛНЗ).
Нападающие:
Артем Степанов ("Нюрнберг", Германия), Богдан Попов ("Эмполи", Италия).
Напомним
