10:33 • 660 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
09:51 • 8974 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:02 • 14855 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
08:00 • 13254 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
07:29 • 14973 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
06:22 • 14311 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
06:14 • 14010 просмотра
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 17829 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
2 октября, 18:06 • 30583 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
2 октября, 13:54 • 52443 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Объявлена заявка украинской U-21 на отборочные матчи квалификации Евро-2027 с Хорватией и Венгрией

Киев • УНН

 • 666 просмотра

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса объявил заявку на октябрьские матчи квалификации Евро-2027. Команда сыграет против Венгрии 10 октября и Хорватии 14 октября.

Объявлена заявка украинской U-21 на отборочные матчи квалификации Евро-2027 с Хорватией и Венгрией

Унаи Мельгоса, наставник молодежной сборной Украины по футболу, объявил имена игроков, которые будут готовиться к ближайшим поединкам в рамках отбора на Евро-2027, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.

Детали

В октябре команда украинской U-21 проведет матчи с Венгрией и Хорватией. (10 октября) и (14 октября) в рамках квалификации Евро-2027, согласно расписанию отборочного турнира на Евро-2027. Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса объявил имена футболистов, которые будут готовиться к октябрьским поединкам.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари

Назар Домчак ("Карпаты"), Иван Пахолюк ("Колос"), Илья Попович ("Кишварда", Венгрия).

Защитники:

Владислав Захарченко, Тарас Михавко (оба – "Динамо"), Виталий Холод, Богдан Слюбик (оба – "Рух"), Михаил Протасевич, Сергей Корнийчук (оба – "Верес"), Илья Крупский ("Металлист 1925"), Николай Огарков ("Александрия").

Полузащитники:

Роман Саленко, Артем Слесарь, Андрей Маткевич (все – "Заря"), Антон Глущенко, Виктор Цуканов (оба – "Шахтер"), Олег Федор ("Карпаты"), Иван Лосенко ("Кудровка"), Артем Гусол ("Колос"), Тимур Тутеров ("Сандерленд", Англия), Иван Варфоломеев ("Линкольн Сити", Англия), Евгений Пастух (ЛНЗ).

Нападающие:

Артем Степанов ("Нюрнберг", Германия), Богдан Попов ("Эмполи", Италия).

Напомним

Сборная Украины U-20 по футболу во втором матче группового этапа чемпионата мира-2025, проходящего в Чили, сыграла вничью с Панамой - 1:1.

Игорь Тележников

