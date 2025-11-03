Лідерів ЄС та країн-кандидатів збирають на "саміт розширення": очікують участі Зеленського - Euronews

$42.080.01
48.980.00
ukenru
13:44 • 1444 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
13:00 • 6058 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
08:56 • 23515 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
08:49 • 29585 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Ексклюзив
08:34 • 28347 перегляди
“Може посилити підозри та створити ризики схем”: у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
3 листопада, 08:09 • 24321 перегляди
МВФ може заблокувати фінансову підтримку Києва без надання Україні позики, забезпеченої "замороженими" коштами рф - Рolitico
3 листопада, 00:16 • 26687 перегляди
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
2 листопада, 14:42 • 41253 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 75771 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 70796 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
путін прагне торгувати зі США та заробляти гроші для росії - Трамп3 листопада, 04:21 • 29729 перегляди
Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушниківPhoto3 листопада, 07:42 • 32678 перегляди
Графіки відключень світла скасовані, але можливі ввечері - Міненерго08:31 • 27005 перегляди
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів08:40 • 27437 перегляди
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради10:27 • 17585 перегляди
Публікації
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк12:30 • 9888 перегляди
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради10:27 • 17773 перегляди
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів08:40 • 27631 перегляди
Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушниківPhoto3 листопада, 07:42 • 32878 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 75769 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Антоніу Кошта
Мая Санду
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Велика Британія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto10:50 • 8970 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка10:05 • 10914 перегляди
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 25335 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 46636 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 96771 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Золото
The Guardian
Ракетна система С-400

Лідерів ЄС та країн-кандидатів збирають на "саміт розширення": очікують участі Зеленського - Euronews

Київ • УНН

 • 714 перегляди

4 листопада у Брюсселі збирають "саміт розширення" ЄС за участю лідерів країн-кандидатів, включаючи Україну. Захід буде транслюватися у прямому ефірі та обговорить майбутнє європейської інтеграції.

Лідерів ЄС та країн-кандидатів збирають на "саміт розширення": очікують участі Зеленського - Euronews

У Брюсселі 4 листопада збирають "саміт розширення", де провідні лідери ЄС та країн-кандидатів на вступ до блоку обговорять майбутнє європейської інтеграції у прямому ефірі, очікують й участі Президента України Володимира Зеленського, повідомляє Euronews, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, це буде перший свого роду телевізійний захід, що транслюється у прямому ефірі, на якому лідери ЄС та країн-кандидатів обговорять новаторські перспективи європейської інтеграції.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта, як вказано, підтвердив свою участь.

"Саміті збере разом Президента України Володимир Зеленський, його колег з Молдови та Сербії - Маю Санду та Александара Вучича - і трьох прем'єр-міністрів, які представляють Західні Балкани: Еді Раму з Албанії, Мілойко Спаїча з Чорногорії та Крістіана Мікоскі з Північної Македонії, а також європейського комісара з питань розширення Марта Кос", - ідеться у повідомленні.

Водночас у публікації не вказується, у якому форматі очікується участь лідерів.

Як повідомляється, цей саміт збігається у часі з презентацією Європейською комісією пакету заходів щодо розширення на 2025 рік - щорічною оцінкою прогресу країн-кандидатів, яка задасть тон на наступний рік.

Єврокомісія представить звіт про прогрес України на шляху до ЄС: ЗМІ дізналися, чого очікувати03.11.25, 14:29 • 1400 переглядiв

Цей захід також проходить у той час, коли більшість європейців підтримують розширення блоку з 27 членів: недавнє опитування Eurobarometer показує, що 56% громадян ЄС підтримують розширення, особливо активну підтримку серед молодих європейців.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Мілойко Спаїч
Антоніу Кошта
Еді Рама
Чорногорія
Європейська комісія
Європейська рада
Мая Санду
Александар Вучич
Албанія
Північна Македонія
Європейський Союз
Брюссель
Володимир Зеленський