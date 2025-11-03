Лідерів ЄС та країн-кандидатів збирають на "саміт розширення": очікують участі Зеленського - Euronews
Київ • УНН
4 листопада у Брюсселі збирають "саміт розширення" ЄС за участю лідерів країн-кандидатів, включаючи Україну. Захід буде транслюватися у прямому ефірі та обговорить майбутнє європейської інтеграції.
У Брюсселі 4 листопада збирають "саміт розширення", де провідні лідери ЄС та країн-кандидатів на вступ до блоку обговорять майбутнє європейської інтеграції у прямому ефірі, очікують й участі Президента України Володимира Зеленського, повідомляє Euronews, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, це буде перший свого роду телевізійний захід, що транслюється у прямому ефірі, на якому лідери ЄС та країн-кандидатів обговорять новаторські перспективи європейської інтеграції.
Голова Європейської ради Антоніу Кошта, як вказано, підтвердив свою участь.
"Саміті збере разом Президента України Володимир Зеленський, його колег з Молдови та Сербії - Маю Санду та Александара Вучича - і трьох прем'єр-міністрів, які представляють Західні Балкани: Еді Раму з Албанії, Мілойко Спаїча з Чорногорії та Крістіана Мікоскі з Північної Македонії, а також європейського комісара з питань розширення Марта Кос", - ідеться у повідомленні.
Водночас у публікації не вказується, у якому форматі очікується участь лідерів.
Як повідомляється, цей саміт збігається у часі з презентацією Європейською комісією пакету заходів щодо розширення на 2025 рік - щорічною оцінкою прогресу країн-кандидатів, яка задасть тон на наступний рік.
Цей захід також проходить у той час, коли більшість європейців підтримують розширення блоку з 27 членів: недавнє опитування Eurobarometer показує, що 56% громадян ЄС підтримують розширення, особливо активну підтримку серед молодих європейців.