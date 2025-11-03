Лидеров ЕС и стран-кандидатов собирают на "саммит расширения": ожидают участия Зеленского - Euronews
Киев • УНН
4 ноября в Брюсселе собирают "саммит расширения" ЕС с участием лидеров стран-кандидатов, включая Украину. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире и обсудит будущее европейской интеграции.
В Брюсселе 4 ноября собирают "саммит расширения", где ведущие лидеры ЕС и стран-кандидатов на вступление в блок обсудят будущее европейской интеграции в прямом эфире, ожидают и участия Президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Euronews, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, это будет первое в своем роде телевизионное мероприятие, транслируемое в прямом эфире, на котором лидеры ЕС и стран-кандидатов обсудят новаторские перспективы европейской интеграции.
Председатель Европейского совета Антониу Кошта, как указано, подтвердил свое участие.
"Саммит соберет вместе Президента Украины Владимира Зеленского, его коллег из Молдовы и Сербии - Майю Санду и Александара Вучича - и трех премьер-министров, представляющих Западные Балканы: Эди Раму из Албании, Милойко Спаича из Черногории и Кристиана Микоски из Северной Македонии, а также европейского комиссара по вопросам расширения Марта Кос", - говорится в сообщении.
В то же время в публикации не указывается, в каком формате ожидается участие лидеров.
Как сообщается, этот саммит совпадает по времени с презентацией Европейской комиссией пакета мер по расширению на 2025 год - ежегодной оценкой прогресса стран-кандидатов, которая задаст тон на следующий год.
Это мероприятие также проходит в то время, когда большинство европейцев поддерживают расширение блока из 27 членов: недавний опрос Eurobarometer показывает, что 56% граждан ЕС поддерживают расширение, особенно активную поддержку среди молодых европейцев.