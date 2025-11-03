Лидеров ЕС и стран-кандидатов собирают на "саммит расширения": ожидают участия Зеленского - Euronews

$42.080.01
48.980.00
ukenru
13:44 • 644 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
13:00 • 4324 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
08:56 • 22873 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
08:49 • 28978 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
08:34 • 27838 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
08:09 • 24103 просмотра
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
3 ноября, 00:16 • 26552 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 14:42 • 41173 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 75288 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 70778 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Путин стремится торговать с США и зарабатывать деньги для России - Трамп3 ноября, 04:21 • 29352 просмотра
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителейPhoto3 ноября, 07:42 • 31901 просмотра
Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго08:31 • 26603 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов08:40 • 26662 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы10:27 • 16761 просмотра
публикации
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк12:30 • 8822 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы10:27 • 16801 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов08:40 • 26699 просмотра
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителейPhoto3 ноября, 07:42 • 31929 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 75288 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Кир Стармер
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Винницкая область
Реклама
УНН Lite
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto10:50 • 8416 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже10:05 • 10678 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 25125 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 46420 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 96570 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Золото
Хранитель
Грибы

Лидеров ЕС и стран-кандидатов собирают на "саммит расширения": ожидают участия Зеленского - Euronews

Киев • УНН

 • 306 просмотра

4 ноября в Брюсселе собирают "саммит расширения" ЕС с участием лидеров стран-кандидатов, включая Украину. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире и обсудит будущее европейской интеграции.

Лидеров ЕС и стран-кандидатов собирают на "саммит расширения": ожидают участия Зеленского - Euronews

В Брюсселе 4 ноября собирают "саммит расширения", где ведущие лидеры ЕС и стран-кандидатов на вступление в блок обсудят будущее европейской интеграции в прямом эфире, ожидают и участия Президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, это будет первое в своем роде телевизионное мероприятие, транслируемое в прямом эфире, на котором лидеры ЕС и стран-кандидатов обсудят новаторские перспективы европейской интеграции.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта, как указано, подтвердил свое участие.

"Саммит соберет вместе Президента Украины Владимира Зеленского, его коллег из Молдовы и Сербии - Майю Санду и Александара Вучича - и трех премьер-министров, представляющих Западные Балканы: Эди Раму из Албании, Милойко Спаича из Черногории и Кристиана Микоски из Северной Македонии, а также европейского комиссара по вопросам расширения Марта Кос", - говорится в сообщении.

В то же время в публикации не указывается, в каком формате ожидается участие лидеров.

Как сообщается, этот саммит совпадает по времени с презентацией Европейской комиссией пакета мер по расширению на 2025 год - ежегодной оценкой прогресса стран-кандидатов, которая задаст тон на следующий год.

Еврокомиссия представит отчет о прогрессе Украины на пути в ЕС: СМИ узнали, чего ожидать03.11.25, 14:29 • 1334 просмотра

Это мероприятие также проходит в то время, когда большинство европейцев поддерживают расширение блока из 27 членов: недавний опрос Eurobarometer показывает, что 56% граждан ЕС поддерживают расширение, особенно активную поддержку среди молодых европейцев.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Милойко Спаич
Антониу Кошта
Эди Рама
Черногория
Европейская комиссия
Европейский совет
Майя Санду
Александр Вучич
Албания
Северная Македония
Европейский Союз
Брюссель
Владимир Зеленский