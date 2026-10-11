Командувач НАТО закликав Європу посилити допомогу Україні у відповідь на російські диверсії та кібератаки

Європейські країни повинні збільшувати військову підтримку України у відповідь на гібридні атаки росії, адже саме такий підхід здатен стримати подальшу агресію москви. Про це заявив верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич в інтерв'ю Bloomberg Television під час Варшавського форуму безпеки, пише УНН.

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За словами генерала, росія намагається послабити єдність західних союзників за допомогою порушень повітряного простору, диверсій, підпалів та кібератак.

Вони намагаються зламати нашу колективну волю – наголосив Гринкевич.

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Генерал навів приклад Данії та Німеччини, які посилили підтримку України після гібридних атак на своїй території. На його думку, такі дії демонструють кремлю безперспективність спроб залякати європейські країни.

Це відповідні відповіді, які показують росії, що цілі, яких вона прагне досягти, недосяжні – заявив командувач.

Гринкевич також повідомив, що НАТО розробляє підхід до швидкої перемоги над росією у разі її вторгнення на територію Альянсу. План передбачає використання безпілотників, штучного інтелекту та наявних військових переваг НАТО, зокрема винищувачів F-35.

Окремо генерал наголосив, що підтримка України безпосередньо пов'язана з безпекою європейських держав. Він переконаний, що навіть політичні сили, які виступають проти подальшої допомоги Києву, зрештою усвідомлять її значення для власної оборони.

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