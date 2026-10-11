Командующий НАТО призвал Европу усилить помощь Украине в ответ на российские диверсии и кибератаки

Европейские страны должны увеличивать военную поддержку Украины в ответ на гибридные атаки россии, поскольку именно такой подход способен сдержать дальнейшую агрессию москвы. Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич в интервью Bloomberg Television во время Варшавского форума безопасности, пишет УНН.

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По словам генерала, россия пытается ослабить единство западных союзников с помощью нарушений воздушного пространства, диверсий, поджогов и кибератак.

Они пытаются сломить нашу коллективную волю – подчеркнул Гринкевич.

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Генерал привел в пример Данию и Германию, которые усилили поддержку Украины после гибридных атак на своей территории. По его мнению, такие действия демонстрируют кремлю бесперспективность попыток запугать европейские страны.

Это соответствующие ответы, которые показывают россии, что цели, которых она стремится достичь, недостижимы – заявил командующий.

Гринкевич также сообщил, что НАТО разрабатывает подход к быстрой победе над россией в случае ее вторжения на территорию Альянса. План предусматривает использование беспилотников, искусственного интеллекта и имеющихся военных преимуществ НАТО, в частности истребителей F-35.

Отдельно генерал подчеркнул, что поддержка Украины напрямую связана с безопасностью европейских государств. Он убежден, что даже политические силы, выступающие против дальнейшей помощи Киеву, в конечном итоге осознают ее значение для собственной обороны.

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