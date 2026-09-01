Трамп розглядає обмежені удари по Ірану в районі Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп та його радники розглядають можливість завдання обмежених ударів по іранських позиціях у районі Ормузької протоки, щоб завадити Тегерану відновити спроможності для атак на судна. Про це повідомляє Axios із посиланням на поінформовані джерела, пише УНН.

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За даними видання, план розробило Центральне командування США (CENTCOM), його також підтримав глава Пентагону Піт Гегсет. До обміну ударами між США та Іраном, який відбувся минулими вихідними, Трамп не схвалив цей план.

Водночас джерела Axios зазначають, що нова ескалація може спонукати американського президента дати "зелене світло" на проведення операції. Її метою має стати зниження ризику атак Ірану на нафтові танкери, кораблі ВМС США та американську авіацію.

У США занепокоєні відновленням можливостей Ірану

Один з американських посадовців назвав запропоновану стратегію "підстриганням газону". Вона передбачає періодичні обмежені удари, покликані не дозволити Ірану відновити радіолокаційні та ракетні можливості в районі Ормузької протоки.

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За словами американських чиновників, CENTCOM занепокоєне спробами Тегерана відновити свої військові системи. Одним із сигналів став запуск іранської ракети по американському винищувачу F-35, який прикривав судна в протоці.

Джерело Axios зазначило, що ракета не наблизилася до F-35 настільки, щоб становити реальну загрозу. Однак у США розглядають сам факт її запуску як свідчення того, що Іран намагається відновити свої військові спроможності.

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