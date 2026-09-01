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Трамп рассматривает ограниченные удары по Ирану в районе Ормузского пролива

Киев • УНН

 • 308 просмотра

США могут нанести ограниченные удары по иранским позициям вблизи Ормузского пролива. Цель — сдержать атаки на суда и авиацию.

Трамп рассматривает ограниченные удары по Ирану в районе Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп и его советники рассматривают возможность нанесения ограниченных ударов по иранским позициям в районе Ормузского пролива, чтобы помешать Тегерану восстановить возможности для атак на суда. Об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомлённые источники, пишет УНН.

Детали

По данным издания, план разработало Центральное командование США (CENTCOM), его также поддержал глава Пентагона Пит Хегсет. До обмена ударами между США и Ираном, который произошёл в минувшие выходные, Трамп не одобрил этот план.

В то же время источники Axios отмечают, что новая эскалация может побудить американского президента дать "зелёный свет" на проведение операции. Её целью должно стать снижение риска атак Ирана на нефтяные танкеры, корабли ВМС США и американскую авиацию.

В США обеспокоены восстановлением возможностей Ирана

Один из американских чиновников назвал предложенную стратегию "стрижкой газона". Она предусматривает периодические ограниченные удары, призванные не позволить Ирану восстановить радиолокационные и ракетные возможности в районе Ормузского пролива.

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По словам американских чиновников, CENTCOM обеспокоено попытками Тегерана восстановить свои военные системы. Одним из сигналов стал запуск иранской ракеты по американскому истребителю F-35, который прикрывал суда в проливе.

Источник Axios отметил, что ракета не приблизилась к F-35 настолько, чтобы представлять реальную угрозу. Однако в США рассматривают сам факт её запуска как свидетельство того, что Иран пытается восстановить свои военные возможности.

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Степан Гафтко

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