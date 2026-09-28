Польща збільшила військові витрати більш ніж удвічі, але оборонний бум створює ризики для економіки

Польща витрачатиме на оборону близько 4,8% ВВП у 2026 році проти 2,2% до повномасштабної війни росії проти України. Варшава розраховує, що масштабне переозброєння не лише посилить армію, а й дасть поштовх власній промисловості, однак стрімке зростання витрат уже створює проблеми для державних фінансів, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Цьогорічний оборонний бюджет Польщі становить близько $53 млрд – це четвертий за величиною показник у ЄС після Німеччини, Франції та Італії. Одночасно країна намагається перейти від переважного імпорту озброєнь до їхнього виробництва всередині країни, створюючи нові підприємства та робочі місця.

Одним із прикладів став новий завод поблизу Варшави, створений європейською оборонною компанією MBDA.

Оборонний бум має і зворотний бік. Зростання військових витрат стало однією з причин, через які бюджетний дефіцит Польщі наступного року, за прогнозами, сягне 7,1% ВВП – найвищого рівня в ЄС. Moody's минулого тижня також знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг країни до найнижчого рівня з 2002 року.

Цей шлях не є сталим. Вам слід запитати, чи зможе Польща зберегти свою історію зростання і чи будуть політики готові до адаптації