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The Guardian
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Starlink

Польща збільшила військові витрати більш ніж удвічі, але оборонний бум створює ризики для економіки

Київ • УНН

 • 1140 перегляди

Польща спрямовує на оборону 4,8% ВВП і розвиває власне виробництво зброї. Витрати можуть підняти дефіцит до 7,1% ВВП.

Польща збільшила військові витрати більш ніж удвічі, але оборонний бум створює ризики для економіки

Польща витрачатиме на оборону близько 4,8% ВВП у 2026 році проти 2,2% до повномасштабної війни росії проти України. Варшава розраховує, що масштабне переозброєння не лише посилить армію, а й дасть поштовх власній промисловості, однак стрімке зростання витрат уже створює проблеми для державних фінансів, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Цьогорічний оборонний бюджет Польщі становить близько $53 млрд – це четвертий за величиною показник у ЄС після Німеччини, Франції та Італії. Одночасно країна намагається перейти від переважного імпорту озброєнь до їхнього виробництва всередині країни, створюючи нові підприємства та робочі місця.

Одним із прикладів став новий завод поблизу Варшави, створений європейською оборонною компанією MBDA.

Польща переходить від імпорту зброї до її виробництва вдома

– розповів керівник MBDA Polska Джим Прайс.

Військові витрати дедалі сильніше тиснуть на бюджет

Оборонний бум має і зворотний бік. Зростання військових витрат стало однією з причин, через які бюджетний дефіцит Польщі наступного року, за прогнозами, сягне 7,1% ВВП – найвищого рівня в ЄС. Moody's минулого тижня також знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг країни до найнижчого рівня з 2002 року.

Цей шлях не є сталим. Вам слід запитати, чи зможе Польща зберегти свою історію зростання і чи будуть політики готові до адаптації

– попередив економіст ING Bank Лешек Кесек.

Водночас Варшава намагається залишити якомога більшу частину оборонних грошей усередині країни. Польща отримала найбільший транш кредитів у межах європейської програми SAFE на €44 млрд і планує спрямувати майже 90% цих коштів на власну промисловість. Проте значні суми продовжують отримувати американські виробники, у яких Польща закуповує системи Patriot, танки Abrams та винищувачі F-35.

Польща хоче завод Patriot і постійну військову базу США - ЗМІ27.09.26, 14:37 • 7174 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Війна в Україні
M1 Abrams
The Guardian
Lockheed Martin F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot
Франція
Італія
Німеччина
Україна
Польща