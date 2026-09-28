Польша увеличила военные расходы более чем вдвое, но оборонный бум создает риски для экономики

Польша потратит на оборону около 4,8% ВВП в 2026 году против 2,2% до полномасштабной войны России против Украины. Варшава рассчитывает, что масштабное перевооружение не только усилит армию, но и даст импульс собственной промышленности, однако стремительный рост расходов уже создает проблемы для государственных финансов, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Оборонный бюджет Польши в этом году составляет около $53 млрд — это четвертый по величине показатель в ЕС после Германии, Франции и Италии. Одновременно страна пытается перейти от преимущественного импорта вооружений к их производству внутри страны, создавая новые предприятия и рабочие места.

Одним из примеров стал новый завод недалеко от Варшавы, созданный европейской оборонной компанией MBDA.

Польша переходит от импорта оружия к его производству внутри страны

Оборонный бум имеет и обратную сторону. Рост военных расходов стал одной из причин, по которым бюджетный дефицит Польши в следующем году, согласно прогнозам, достигнет 7,1% ВВП — самого высокого уровня в ЕС. На прошлой неделе Moody's также снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг страны до самого низкого уровня с 2002 года.

Этот путь не является устойчивым. Вам следует спросить, сможет ли Польша сохранить свою историю роста и будут ли политики готовы к адаптации