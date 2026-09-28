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Financial Times
Старлинк

Польша увеличила военные расходы более чем вдвое, но оборонный бум создает риски для экономики

Киев • УНН

 • 1234 просмотра

Польша направляет на оборону 4,8% ВВП и развивает собственное производство оружия. Расходы могут повысить дефицит до 7,1% ВВП.

Польша увеличила военные расходы более чем вдвое, но оборонный бум создает риски для экономики

Польша потратит на оборону около 4,8% ВВП в 2026 году против 2,2% до полномасштабной войны России против Украины. Варшава рассчитывает, что масштабное перевооружение не только усилит армию, но и даст импульс собственной промышленности, однако стремительный рост расходов уже создает проблемы для государственных финансов, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Оборонный бюджет Польши в этом году составляет около $53 млрд — это четвертый по величине показатель в ЕС после Германии, Франции и Италии. Одновременно страна пытается перейти от преимущественного импорта вооружений к их производству внутри страны, создавая новые предприятия и рабочие места.

Одним из примеров стал новый завод недалеко от Варшавы, созданный европейской оборонной компанией MBDA.

Польша переходит от импорта оружия к его производству внутри страны

— рассказал руководитель MBDA Polska Джим Прайс.

Военные расходы все сильнее давят на бюджет

Оборонный бум имеет и обратную сторону. Рост военных расходов стал одной из причин, по которым бюджетный дефицит Польши в следующем году, согласно прогнозам, достигнет 7,1% ВВП — самого высокого уровня в ЕС. На прошлой неделе Moody's также снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг страны до самого низкого уровня с 2002 года.

Этот путь не является устойчивым. Вам следует спросить, сможет ли Польша сохранить свою историю роста и будут ли политики готовы к адаптации

— предупредил экономист ING Bank Лешек Кесек.

В то же время Варшава пытается оставить как можно большую часть оборонных средств внутри страны. Польша получила крупнейший транш кредитов в рамках европейской программы SAFE на €44 млрд и планирует направить почти 90% этих средств на собственную промышленность. Однако значительные суммы по-прежнему получают американские производители, у которых Польша закупает системы Patriot, танки Abrams и истребители F-35.

Польша хочет завод Patriot и постоянную военную базу США — СМИ27.09.26, 14:37 • 7202 просмотра

Степан Гафтко

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