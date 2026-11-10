США готові обговорити з рф нову архітектуру безпеки Європи - WP

Адміністрація президента США Дональда Трампа готова обговорити з росією майбутню архітектуру європейської безпеки паралельно з домовленостями про завершення російсько-української війни. Про це повідомляє The Washington Post, передає УНН.

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Даний підхід викликає занепокоєння в країнах Європи. До того європейські лідери заявляли, що готові до обговорення більш широких питань з москвою лише після припинення війни.

Представник США сказав, що адміністрація Трампа готова запропонувати "гарантію безпеки, подібну до статті 5, Україні". Йдеться про те, що напад на одного з членів НАТО буде розглядатися як напад на весь альянс. Але США, водночас готові до обговорення обмежень на можливість України самостійно ухвалювати рішення щодо власних збройних сил.

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росія вважає, що головним напрямком нових мирних переговорів щодо війни рф проти України, які розпочнуться в Абу-Дабі пізніше у вівторок, 10 листопада, буде спроба "виробити ключові елементи нової післявоєнної системи безпеки для Європи".

Нагадаємо

Українська делегація 10 листопада розпочала роботу в Абу-Дабі, де пройдуть тристоронні переговори про мир за участю України, США та рф.