США готовы обсудить с рф новую архитектуру безопасности Европы - WP

Администрация президента США Дональда Трампа готова обсудить с россией будущую архитектуру европейской безопасности параллельно с договорённостями о завершении российско-украинской войны. Об этом сообщает The Washington Post, передаёт УНН.

Детали

Данный подход вызывает обеспокоенность в странах Европы. Кроме того, европейские лидеры заявляли, что готовы к обсуждению более широких вопросов с москвой только после прекращения войны.

Представитель США сказал, что администрация Трампа готова предложить "гарантию безопасности, подобную статье 5, Украине". Речь идёт о том, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на весь альянс. Но США при этом готовы к обсуждению ограничений на возможность Украины самостоятельно принимать решения относительно собственных вооружённых сил.

Дополнительно

россия считает, что главным направлением новых мирных переговоров по поводу войны рф против Украины, которые начнутся в Абу-Даби позднее во вторник, 10 ноября, будет попытка "выработать ключевые элементы новой послевоенной системы безопасности для Европы".

Напомним

Украинская делегация 10 ноября начала работу в Абу-Даби, где пройдут трёхсторонние переговоры о мире с участием Украины, США и рф.