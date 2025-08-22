$41.220.16
Ексклюзив
09:34 • 2656 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
08:26 • 5922 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
07:36 • 5154 перегляди
Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
05:52 • 10962 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 20629 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNN
21 серпня, 14:24 • 40424 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 37153 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 47045 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 24647 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 36949 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

рф намагається вийти з міжнародного процесу щодо злочинів у морі: МЗС України відповідає на чергову спробу уникнути відповідальності

Київ • УНН

 • 298 перегляди

російська федерація офіційно вийшла з арбітражного провадження щодо захоплення українських військових у Керченській протоці. МЗС України розцінює це як спробу уникнути відповідальності, але справа продовжиться.

рф намагається вийти з міжнародного процесу щодо злочинів у морі: МЗС України відповідає на чергову спробу уникнути відповідальності

російська федерація офіційно оголосила про вихід з арбітражного провадження щодо захоплення українських військових у Керченській протоці. МЗС України називає цей крок спробою уникнути міжнародно-правової відповідальності та підтверджує, що справа продовжиться до справедливого завершення.

Про це інформує МЗС, пише УНН.

Деталі

21 серпня Міністерство закордонних справ України отримало від Арбітражного трибуналу, створеного відповідно до Додатку VII до Конвенції ООН з морського права, лист від агента Російської Федерації. У документі москва формально заявила про вихід зі справи "Україна проти російської федерації", пов’язаної із захопленням українських військово-морських кораблів та військовослужбовців у листопаді 2018 року, а також про намір вважати будь-які майбутні рішення Трибуналу нікчемними.

Російська сторона пояснює своє рішення нібито неправильним формуванням Трибуналу, упередженістю деяких членів та іншими процедурними порушеннями, що, на її думку, підривають незалежність та об’єктивність провадження.

У МЗС України такі заяви розцінюють як чергову спробу уникнути відповідальності за грубі порушення міжнародного права, зокрема Конвенції ООН з морського права.

росія намагається уникнути невідворотності відповідальності за незаконне захоплення 24 українських військових і їхнє дев’ятимісячне утримання у в’язницях рф

-  зазначили у відомстві.

Водночас у МЗС підкреслили, що формальний вихід рф не означає припинення провадження. Україна продовжить відстоювати свої позиції в арбітражі та вимагати справедливості для всіх постраждалих від порушень росією міжнародного права.

У відомстві нагадали, що історія численних міжнародних справ проти рф показує: спроби заперечувати правопорушення або уникнути рішень судів не скасовують відповідальності.

Нагадаємо

росія вийшла з арбітражного процесу, ініційованого Україною через захоплення кораблів у Керченській протоці у 2018 році. рф заявляє про "грубі процедурні порушення" та "нелегітимний склад" трибуналу.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Міністерство закордонних справ України
Організація Об'єднаних Націй
Україна