рф намагається вийти з міжнародного процесу щодо злочинів у морі: МЗС України відповідає на чергову спробу уникнути відповідальності
Київ • УНН
російська федерація офіційно вийшла з арбітражного провадження щодо захоплення українських військових у Керченській протоці. МЗС України розцінює це як спробу уникнути відповідальності, але справа продовжиться.
російська федерація офіційно оголосила про вихід з арбітражного провадження щодо захоплення українських військових у Керченській протоці. МЗС України називає цей крок спробою уникнути міжнародно-правової відповідальності та підтверджує, що справа продовжиться до справедливого завершення.
Про це інформує МЗС, пише УНН.
Деталі
21 серпня Міністерство закордонних справ України отримало від Арбітражного трибуналу, створеного відповідно до Додатку VII до Конвенції ООН з морського права, лист від агента Російської Федерації. У документі москва формально заявила про вихід зі справи "Україна проти російської федерації", пов’язаної із захопленням українських військово-морських кораблів та військовослужбовців у листопаді 2018 року, а також про намір вважати будь-які майбутні рішення Трибуналу нікчемними.
Російська сторона пояснює своє рішення нібито неправильним формуванням Трибуналу, упередженістю деяких членів та іншими процедурними порушеннями, що, на її думку, підривають незалежність та об’єктивність провадження.
У МЗС України такі заяви розцінюють як чергову спробу уникнути відповідальності за грубі порушення міжнародного права, зокрема Конвенції ООН з морського права.
росія намагається уникнути невідворотності відповідальності за незаконне захоплення 24 українських військових і їхнє дев’ятимісячне утримання у в’язницях рф
Водночас у МЗС підкреслили, що формальний вихід рф не означає припинення провадження. Україна продовжить відстоювати свої позиції в арбітражі та вимагати справедливості для всіх постраждалих від порушень росією міжнародного права.
У відомстві нагадали, що історія численних міжнародних справ проти рф показує: спроби заперечувати правопорушення або уникнути рішень судів не скасовують відповідальності.
Нагадаємо
росія вийшла з арбітражного процесу, ініційованого Україною через захоплення кораблів у Керченській протоці у 2018 році. рф заявляє про "грубі процедурні порушення" та "нелегітимний склад" трибуналу.