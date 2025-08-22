РФ пытается выйти из международного процесса по преступлениям на море: МИД Украины отвечает на очередную попытку избежать ответственности

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Эксклюзив
11:01 • 2164 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
09:34 • 4396 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
08:26 • 7764 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
07:36 • 6890 просмотра
Ермак предложил Зеленскому реформировать Офис Президента
05:52 • 11742 просмотра
Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД
22 августа, 01:26 • 21206 просмотра
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNNPhoto
21 августа, 14:24 • 41604 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 37365 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 47961 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 24740 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.8м/с
68%
741мм
Популярные новости
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 18253 просмотра
Соратник Трампа призвал предложить России членство в НАТО для прекращения войны в Украине22 августа, 02:43 • 18180 просмотра
ЦСК: информация о «дневниках» с фото Зеленского, копирующих образы Путина, является фейкомPhoto22 августа, 03:12 • 15297 просмотра
Ким Чен Ын наградил солдат КНДР, воевавших за Россию в Украине22 августа, 04:16 • 6636 просмотра
На Херсонщине российские военные сжигают технику, чтобы не штурмовать позиции ВСУ - "АТЕШ"PhotoVideo08:13 • 8364 просмотра
публикации
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
11:01 • 2170 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?21 августа, 14:24 • 41605 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно успеть сделать на огороде и в саду21 августа, 14:05 • 13471 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 47961 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт21 августа, 10:15 • 134912 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Китай
Великобритания
Реклама
УНН Lite
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку10:17 • 1706 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 18353 просмотра
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 85785 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 79101 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 76919 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Доллар США
Лекарственные средства
Криптовалюта

РФ пытается выйти из международного процесса по преступлениям на море: МИД Украины отвечает на очередную попытку избежать ответственности

Киев • УНН

 • 814 просмотра

Российская Федерация официально вышла из арбитражного производства по захвату украинских военных в Керченском проливе. МИД Украины расценивает это как попытку избежать ответственности, но дело продолжится.

РФ пытается выйти из международного процесса по преступлениям на море: МИД Украины отвечает на очередную попытку избежать ответственности

Российская Федерация официально объявила о выходе из арбитражного производства по захвату украинских военных в Керченском проливе. МИД Украины называет этот шаг попыткой избежать международно-правовой ответственности и подтверждает, что дело продолжится до справедливого завершения.

Об этом информирует МИД, пишет УНН.

Детали

21 августа Министерство иностранных дел Украины получило от Арбитражного трибунала, созданного в соответствии с Приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву, письмо от агента Российской Федерации. В документе Москва формально заявила о выходе из дела "Украина против Российской Федерации", связанного с захватом украинских военно-морских кораблей и военнослужащих в ноябре 2018 года, а также о намерении считать любые будущие решения Трибунала ничтожными.

Российская сторона объясняет свое решение якобы неправильным формированием Трибунала, предвзятостью некоторых членов и другими процедурными нарушениями, что, по ее мнению, подрывают независимость и объективность производства.

В МИД Украины такие заявления расценивают как очередную попытку избежать ответственности за грубые нарушения международного права, в частности Конвенции ООН по морскому праву.

Россия пытается избежать неотвратимости ответственности за незаконный захват 24 украинских военных и их девятимесячное содержание в тюрьмах РФ

- отметили в ведомстве.

В то же время в МИД подчеркнули, что формальный выход РФ не означает прекращения производства. Украина продолжит отстаивать свои позиции в арбитраже и требовать справедливости для всех пострадавших от нарушений Россией международного права.

В ведомстве напомнили, что история многочисленных международных дел против РФ показывает: попытки отрицать правонарушения или избежать решений судов не отменяют ответственности.

Напомним

Россия вышла из арбитражного процесса, инициированного Украиной из-за захвата кораблей в Керченском проливе в 2018 году. РФ заявляет о "грубых процедурных нарушениях" и "нелегитимном составе" трибунала.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Министерство иностранных дел Украины
Организация Объединенных Наций
Украина