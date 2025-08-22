РФ пытается выйти из международного процесса по преступлениям на море: МИД Украины отвечает на очередную попытку избежать ответственности
Киев • УНН
Российская Федерация официально вышла из арбитражного производства по захвату украинских военных в Керченском проливе. МИД Украины расценивает это как попытку избежать ответственности, но дело продолжится.
Об этом информирует МИД, пишет УНН.
Детали
21 августа Министерство иностранных дел Украины получило от Арбитражного трибунала, созданного в соответствии с Приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву, письмо от агента Российской Федерации. В документе Москва формально заявила о выходе из дела "Украина против Российской Федерации", связанного с захватом украинских военно-морских кораблей и военнослужащих в ноябре 2018 года, а также о намерении считать любые будущие решения Трибунала ничтожными.
Российская сторона объясняет свое решение якобы неправильным формированием Трибунала, предвзятостью некоторых членов и другими процедурными нарушениями, что, по ее мнению, подрывают независимость и объективность производства.
В МИД Украины такие заявления расценивают как очередную попытку избежать ответственности за грубые нарушения международного права, в частности Конвенции ООН по морскому праву.
Россия пытается избежать неотвратимости ответственности за незаконный захват 24 украинских военных и их девятимесячное содержание в тюрьмах РФ
В то же время в МИД подчеркнули, что формальный выход РФ не означает прекращения производства. Украина продолжит отстаивать свои позиции в арбитраже и требовать справедливости для всех пострадавших от нарушений Россией международного права.
В ведомстве напомнили, что история многочисленных международных дел против РФ показывает: попытки отрицать правонарушения или избежать решений судов не отменяют ответственности.
Напомним
Россия вышла из арбитражного процесса, инициированного Украиной из-за захвата кораблей в Керченском проливе в 2018 году. РФ заявляет о "грубых процедурных нарушениях" и "нелегитимном составе" трибунала.