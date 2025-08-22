$41.380.02
21 серпня, 14:24
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

росія вийшла з арбітражного процесу щодо захоплення українських кораблів у Керченській протоці

Київ • УНН

 • 10 перегляди

росія вийшла з арбітражного процесу, ініційованого Україною через захоплення кораблів у Керченській протоці у 2018 році. рф заявляє про "грубі процедурні порушення" та "нелегітимний склад" трибуналу.

росія вийшла з арбітражного процесу щодо захоплення українських кораблів у Керченській протоці

росія вийшла з арбітражного процесу, ініційованого у звʼязку із захопленням трьох українських кораблів і моряків у Керченській протоці у 2018 році. Про це йдеться у заяві російського мзс, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що причиною виходу стали нібито "грубі процедурні порушення під час проведення розгляду та нелегітимний склад арбітражного трибуналу".

У зовнішньополітичному відомстві рф вказують, що у 2024 році росія домоглась відведення двох з пʼяти арбітрів через підписання ними декларації з засудженням дій рф, але арбітри, які їх замінили, були обрані без участі російської сторони та виступали з "антиросійськими заявами".

У цій ситуації росія змушена вийти із процесу. Жодне рішення таких "арбітрів" не матиме юридичної сили і не буде визнане російською федерацією

- йдеться у заяві.

В мзс рф також наполягають, що "неупередженість та незалежність міжнародних судових та арбітражних органів є найважливішою умовою для реалізації основоположного принципу мирного вирішення спорів між державами".

Довідка

25 листопада 2018 року українські кораблі та рейдовий буксир планово вийшли з порту Одеси до порту Маріуполя. Під час цього завдання російське судно протаранило український буксир і пошкодило його.

Під час виходу з Керченської протоки російські судна обстріляли та захопили українські кораблі. Загалом на трьох суднах були 24 українські військові, двоє з них - службовці СБУ. Троє з них зазнали поранень. росія звинуватила всіх українців у незаконному перетині свого кордону в Чорному морі. 29 листопада 2018 року їх вивезли до СІЗО Москви.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов'язав росію до 25 липня звільнити українських моряків і передати Україні українські судна. У вересні 2019-го українські моряки повернулися додому внаслідок великого обміну полонених. А в листопаді росія повернула й українські військові кораблі.

23 вересня 2024 року стартувало слухання в арбітражі щодо прав у Чорному та Азовському морях, ініційоване Україною проти рф.

Україна має позитивні рішення міжнародних арбітражів на загальну суму 6,9 млрд дол - Зеленський20.07.25, 14:47 • 6398 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Політика
Азовське море
Організація Об'єднаних Націй
Чорне море
Україна
Маріуполь
Одеса