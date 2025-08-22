росія вийшла з арбітражного процесу щодо захоплення українських кораблів у Керченській протоці
Київ • УНН
росія вийшла з арбітражного процесу, ініційованого Україною через захоплення кораблів у Керченській протоці у 2018 році. рф заявляє про "грубі процедурні порушення" та "нелегітимний склад" трибуналу.
росія вийшла з арбітражного процесу, ініційованого у звʼязку із захопленням трьох українських кораблів і моряків у Керченській протоці у 2018 році. Про це йдеться у заяві російського мзс, повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що причиною виходу стали нібито "грубі процедурні порушення під час проведення розгляду та нелегітимний склад арбітражного трибуналу".
У зовнішньополітичному відомстві рф вказують, що у 2024 році росія домоглась відведення двох з пʼяти арбітрів через підписання ними декларації з засудженням дій рф, але арбітри, які їх замінили, були обрані без участі російської сторони та виступали з "антиросійськими заявами".
У цій ситуації росія змушена вийти із процесу. Жодне рішення таких "арбітрів" не матиме юридичної сили і не буде визнане російською федерацією
В мзс рф також наполягають, що "неупередженість та незалежність міжнародних судових та арбітражних органів є найважливішою умовою для реалізації основоположного принципу мирного вирішення спорів між державами".
Довідка
25 листопада 2018 року українські кораблі та рейдовий буксир планово вийшли з порту Одеси до порту Маріуполя. Під час цього завдання російське судно протаранило український буксир і пошкодило його.
Під час виходу з Керченської протоки російські судна обстріляли та захопили українські кораблі. Загалом на трьох суднах були 24 українські військові, двоє з них - службовці СБУ. Троє з них зазнали поранень. росія звинуватила всіх українців у незаконному перетині свого кордону в Чорному морі. 29 листопада 2018 року їх вивезли до СІЗО Москви.
25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов'язав росію до 25 липня звільнити українських моряків і передати Україні українські судна. У вересні 2019-го українські моряки повернулися додому внаслідок великого обміну полонених. А в листопаді росія повернула й українські військові кораблі.
23 вересня 2024 року стартувало слухання в арбітражі щодо прав у Чорному та Азовському морях, ініційоване Україною проти рф.
Україна має позитивні рішення міжнародних арбітражів на загальну суму 6,9 млрд дол - Зеленський20.07.25, 14:47 • 6398 переглядiв