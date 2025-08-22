$41.380.02
21 августа, 14:24 • 18828 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 21787 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 27641 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 17050 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 29424 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 69519 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 77625 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 80349 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 102279 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 232177 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Россия вышла из арбитражного процесса по захвату украинских кораблей в Керченском проливе

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Россия вышла из арбитражного процесса, инициированного Украиной из-за захвата кораблей в Керченском проливе в 2018 году. РФ заявляет о "грубых процедурных нарушениях" и "нелегитимном составе" трибунала.

Россия вышла из арбитражного процесса по захвату украинских кораблей в Керченском проливе

Россия вышла из арбитражного процесса, инициированного в связи с захватом трех украинских кораблей и моряков в Керченском проливе в 2018 году. Об этом говорится в заявлении российского МИД, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что причиной выхода стали якобы "грубые процедурные нарушения при проведении рассмотрения и нелегитимный состав арбитражного трибунала".

Во внешнеполитическом ведомстве РФ указывают, что в 2024 году Россия добилась отвода двух из пяти арбитров из-за подписания ими декларации с осуждением действий РФ, но арбитры, которые их заменили, были избраны без участия российской стороны и выступали с "антироссийскими заявлениями".

В этой ситуации Россия вынуждена выйти из процесса. Ни одно решение таких "арбитров" не будет иметь юридической силы и не будет признано Российской Федерацией

- говорится в заявлении.

В МИД РФ также настаивают, что "беспристрастность и независимость международных судебных и арбитражных органов является важнейшим условием для реализации основополагающего принципа мирного разрешения споров между государствами".

Справка

25 ноября 2018 года украинские корабли и рейдовый буксир планово вышли из порта Одессы в порт Мариуполя. Во время этого задания российское судно протаранило украинский буксир и повредило его.

Во время выхода из Керченского пролива российские суда обстреляли и захватили украинские корабли. Всего на трех судах находились 24 украинских военных, двое из них - служащие СБУ. Трое из них получили ранения. Россия обвинила всех украинцев в незаконном пересечении своей границы в Черном море. 29 ноября 2018 года их вывезли в СИЗО Москвы.

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию до 25 июля освободить украинских моряков и передать Украине украинские суда. В сентябре 2019-го украинские моряки вернулись домой в результате крупного обмена пленными. А в ноябре Россия вернула и украинские военные корабли.

23 сентября 2024 года стартовало слушание в арбитраже по правам в Черном и Азовском морях, инициированное Украиной против РФ.

Украина имеет положительные решения международных арбитражей на общую сумму 6,9 млрд долл. - Зеленский20.07.25, 14:47 • 6398 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Политика
Азовское море
Организация Объединенных Наций
Черное море
Украина
Мариуполь
Одесса