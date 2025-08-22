Россия вышла из арбитражного процесса по захвату украинских кораблей в Керченском проливе
Киев • УНН
Россия вышла из арбитражного процесса, инициированного Украиной из-за захвата кораблей в Керченском проливе в 2018 году. РФ заявляет о "грубых процедурных нарушениях" и "нелегитимном составе" трибунала.
Детали
Отмечается, что причиной выхода стали якобы "грубые процедурные нарушения при проведении рассмотрения и нелегитимный состав арбитражного трибунала".
Во внешнеполитическом ведомстве РФ указывают, что в 2024 году Россия добилась отвода двух из пяти арбитров из-за подписания ими декларации с осуждением действий РФ, но арбитры, которые их заменили, были избраны без участия российской стороны и выступали с "антироссийскими заявлениями".
В этой ситуации Россия вынуждена выйти из процесса. Ни одно решение таких "арбитров" не будет иметь юридической силы и не будет признано Российской Федерацией
В МИД РФ также настаивают, что "беспристрастность и независимость международных судебных и арбитражных органов является важнейшим условием для реализации основополагающего принципа мирного разрешения споров между государствами".
Справка
25 ноября 2018 года украинские корабли и рейдовый буксир планово вышли из порта Одессы в порт Мариуполя. Во время этого задания российское судно протаранило украинский буксир и повредило его.
Во время выхода из Керченского пролива российские суда обстреляли и захватили украинские корабли. Всего на трех судах находились 24 украинских военных, двое из них - служащие СБУ. Трое из них получили ранения. Россия обвинила всех украинцев в незаконном пересечении своей границы в Черном море. 29 ноября 2018 года их вывезли в СИЗО Москвы.
25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию до 25 июля освободить украинских моряков и передать Украине украинские суда. В сентябре 2019-го украинские моряки вернулись домой в результате крупного обмена пленными. А в ноябре Россия вернула и украинские военные корабли.
23 сентября 2024 года стартовало слушание в арбитраже по правам в Черном и Азовском морях, инициированное Украиной против РФ.
