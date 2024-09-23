У Гаазі сьогодні розпочинаються слухання за позовом України проти рф щодо порушення морського права
Київ • УНН
Слухання в арбітражі щодо прав у Чорному та Азовському морях, ініційоване Україною проти рф, стартує 23 вересня 2024 року. Процес відбудеться в Палаці миру в Гаазі.
Слухання ініційованого Україною арбітражного провадження проти російської федерації відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року з метою захисту своїх прав як прибережної держави в прилеглих до Криму морських зонах в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці, стартує 23 вересня у Постійній палаті третейського суду, повідомили у ППТС, пише УНН.
Деталі
"Слухання в арбітражі щодо прав прибережних держав у Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці, ініційоване Україною проти російської федерації, розпочнеться 23 вересня 2024 року", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, слухання буде присвячено розгляду суті справи та питанням юрисдикції та прийнятності, що залишилися, і проходитиме в Залі адміністративної ради в місці знаходження Постійної палати третейського суду, у Палаці миру в Гаазі (Нідерланди).
Доповнення
14 вересня 2016 року Україна повідомила, що ініціювала арбітражне провадження проти російської федерації відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року з метою захисту своїх прав як прибережної держави в прилеглих до Криму морських зонах в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці.