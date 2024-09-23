В Гааге сегодня начинаются слушания по иску Украины против рф относительно нарушения морского права

Слушания инициированного Украиной арбитражного производства против российской федерации в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, стартует 23 сентября в Постоянной палате третейского суда, сообщили в ППТС, пишет УНН.

Детали

"Слушания в арбитраже по правам прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, инициированное Украиной против российской федерации, начнется 23 сентября 2024 года", - говорится в сообщении.

Как указано, слушание будет посвящено рассмотрению сути дела и оставшимся вопросам юрисдикции и приемлемости и будет проходить в Зале административного совета в месте нахождения Постоянной палаты третейского суда, во Дворце мира в Гааге (Нидерланды).

Дополнение

14 сентября 2016 года Украина сообщила, что инициировала арбитражное производство против российской федерации в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.