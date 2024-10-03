Украина призывает Гаагский трибунал обязать рф демонтировать Керченский мост

Трибунал в Гааге должен обязать Россию демонтировать и убрать так называемый Керченский мост, ведь это единственный способ восстановить проход для судов всех стран, которые использовали пролив в прошлом, и судов, которые будут использовать пролив в будущем. Об этом пишет УНН со ссылкой на выступление заместителя Агента Украины Оксаны Золотаревой в Арбитражном трибунале.

Детали

Как заявила Золотарева, Россия, которая ратифицировала Конвенцию ЮНКЛОС, согласилась соблюдать нормы морского права, но как показали последние две недели, рф нарушила это обязательство ради собственных интересов, игнорируя свои международно-правовые обязательства по уважению свободы судоходства, защиты морской окружающей среды и сохранения подводного культурного наследия.

«Мы просим этот Трибунал сказать России, что «достаточно». Мы просим вас воплотить замысел Конвенции по морскому праву. Мы просим вас соблюдать правовые нормы Мирового океана, разработанные для защиты общих интересов всего человечества. Трибунал должен обязать Россию демонтировать и убрать так называемый Керченский мост. Демонтаж моста является единственным способом восстановить проход для судов всех стран, которые использовали пролив в прошлом, и судов, которые будут использовать пролив в будущем. россия незаконно построила этот мост, и теперь она должна его убрать, чтобы обеспечить проход через Керченский пролив в соответствии с международным правом», - сказала Золотарева.

Она подчеркнула, что недостаточно сказать России, что она нарушает международное право, необходимо приказать России предоставить гарантии, что она не повторит своих нарушений в будущем.

«Необходимо приказать России прекратить свое противоправное поведение. россия должна получить приказ убрать последствия своих незаконных действий, освободив и аннулировав свою регистрацию украинских буровых установок, которые она незаконно захватила и чей флаг изменила. Необходимо приказать России провести соответствующие исследования о влиянии российских строительных проектов в Керченском проливе на морскую окружающую среду. Также необходимо приказать России принять меры для устранения экологического ущерба, причиненного этими проектами, и для изучения продолжающихся рисков нанесения экологического ущерба», - добавила Золотарева.

Напомним,

23 сентября в Гааге начались слушания инициированного Украиной арбитражного производства против российской федерации в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.