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Україна закликає Гаазький трибунал зобов'язати рф демонтувати Керченський міст

Україна закликає Гаазький трибунал зобов'язати рф демонтувати Керченський міст

Київ • УНН

 • 30738 перегляди

Україна просить Арбітражний трибунал у Гаазі зобов'язати росію демонтувати Керченський міст для відновлення судноплавства. Золотарьова закликає припинити порушення міжнародного морського права росією.

Трибунал в Гаазі повинен зобов'язати росію демонтувати та прибрати так званий Керченський міст, адже це є єдиним способом відновити прохід для суден усіх країн, які використовували протоку в минулому, і суден, які будуть використовувати протоку в майбутньому. Про це пише УНН із посиланням на виступ заступника Агента України Оксани Золотарьової у Арбітражному трибуналі.

Деталі

Як заявила Золотарьова, росія, яка ратифікувала Конвенцію ЮНКЛОС, погодилася дотримуватися норм морського права, але як показали останні два тижні, рф порушила це зобов’язання заради власних інтересів, ігноруючи свої міжнародно-правові зобов’язання щодо поваги до свободи судноплавства, захисту морського довкілля та збереження підводної культурної спадщини.

"Ми просимо цей Трибунал сказати росії, що "досить". Ми просимо вас втілити задум Конвенції з морського права. Ми просимо вас дотримуватися правових норм Світового океану, розроблених для захисту спільних інтересів усього людства. Трибунал повинен зобов'язати росію демонтувати та прибрати так званий Керченський міст. Демонтаж мосту є єдиним способом відновити прохід для суден усіх країн, які використовували протоку в минулому, і суден, які будуть використовувати протоку в майбутньому. росія незаконно побудувала цей міст, і тепер вона має його прибрати, щоб забезпечити прохід через Керченську протоку відповідно до міжнародного права", - сказала Золотарьова.

Вона наголосила, що недостатньо сказати росії, що вона порушує міжнародне право, необхідно наказати росії надати гарантії, що вона не повторить своїх порушень у майбутньому.

"Необхідно наказати росії припинити свою протиправну поведінку. росія повинна отримати наказ прибрати наслідки своїх незаконних дій, звільнивши та анулювавши свою реєстрацію українських бурових установок, які вона незаконно захопила та чий прапор змінила. Необхідно наказати росії провести відповідні дослідження щодо впливу російських будівельних проектів у Керченській протоці на морське навколишнє середовище. Також необхідно наказати росії вжити заходів для усунення екологічної шкоди, заподіяної цими проектами, і для вивчення триваючих ризиків завдання екологічної шкоди", - додала Золотарьова.

Нагадаємо

23 вересня у Гаазі розпочалися слухання ініційованого Україною арбітражного провадження проти російської федерації відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року з метою захисту своїх прав як прибережної держави в прилеглих до Криму морських зонах в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці.

Павло Башинський

Павло Башинський

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