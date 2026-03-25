24 березня, 18:45
Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі
24 березня, 18:26
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
24 березня, 17:38
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої “шахедом”
24 березня, 16:18
Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
24 березня, 15:46
У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні
24 березня, 14:45
Кабмін присвоїв ранг директору НАБУ в розпал корупційного скандалу з фіктивним батьківством
24 березня, 14:12
Балістичні "Сапсан" і FP-7 - як Україна будує нову ракетну силу
24 березня, 13:42
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
24 березня, 12:48
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
24 березня, 12:22
Чи готують Раду до тривалої війни - нардепи пояснили ситуацію
"Бережіть людей, менше лясів" - Мадяр відповів Садовому на докори в неефективності ППО після атаки дронів на Львів

Київ • УНН

 • 4310 перегляди

Роберт Бровді розкритикував мера Львова за докори військовим через проліт дронів. Командир наголосив на неможливості стовідсоткового збиття шахедів.

"Бережіть людей, менше лясів" - Мадяр відповів Садовому на докори в неефективності ППО після атаки дронів на Львів

Після атаки російських дронів на Львів 24 березня командир Сил безпілотних систем Роберт Бровді "Мадяр" розкритикував заяву мера міста Андрія Садового щодо роботи ППО. Про це військовий написав на у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Після удару Садовий заявив, що має "багато питань" до військових і планує обговорення ситуації, зокрема через те, що дрони змогли досягти Львова.

У відповідь Мадяр наголосив, що масовані атаки тривають щодня.

Жодної доби березня донині не сталося, щоб менше ста шахедів шниряло небом України. Були й будуть доби й по 400-500

– зазначив Бровді.

За його словами, повністю уникнути проривів неможливо навіть при високій ефективності ППО.

Реакція військового

Мадяр підкреслив, що більшість дронів знищується: "15 шахедів з 556-ти сьогодні досягли цілі. 3%. Не існує такої ППО на планеті Земля, що здатна знищувати 95-97% дронів постійно".

Наймасованіша атака дронів на Україну. У Повітряних силах заявили про збиття понад 540 безпілотників24.03.26, 19:05 • 4048 переглядiв

Він закликав утриматися від публічних звинувачень військових.

Перепрошую, але той ваш докір припиніть... Не Вам дорікати тих, хто збиває денно і нощно

– йдеться в повідомленні.

За словами Бровді, російські атаки дронами не припиняються жодного дня, а інтенсивність лише зростає. Він наголосив, що головне завдання цивільної влади – безпека людей.

Бережіть людей, менше лясів. А ми працюватимемо у небі

– заявив Мадяр.

Масована атака рф на Львів: у лікарнях вже 26 постраждалих, збитки лише за пошкоджений транспорт сягають 650 тис. грн24.03.26, 21:34 • 9824 перегляди

Степан Гафтко

