"Бережіть людей, менше лясів" - Мадяр відповів Садовому на докори в неефективності ППО після атаки дронів на Львів

Після атаки російських дронів на Львів 24 березня командир Сил безпілотних систем Роберт Бровді "Мадяр" розкритикував заяву мера міста Андрія Садового щодо роботи ППО. Про це військовий написав на у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Після удару Садовий заявив, що має "багато питань" до військових і планує обговорення ситуації, зокрема через те, що дрони змогли досягти Львова.

У відповідь Мадяр наголосив, що масовані атаки тривають щодня.

Жодної доби березня донині не сталося, щоб менше ста шахедів шниряло небом України. Були й будуть доби й по 400-500

За його словами, повністю уникнути проривів неможливо навіть при високій ефективності ППО.

Мадяр підкреслив, що більшість дронів знищується: "15 шахедів з 556-ти сьогодні досягли цілі. 3%. Не існує такої ППО на планеті Земля, що здатна знищувати 95-97% дронів постійно".

Він закликав утриматися від публічних звинувачень військових.

Перепрошую, але той ваш докір припиніть... Не Вам дорікати тих, хто збиває денно і нощно