"Берегите людей, меньше болтовни" - Мадяр ответил Садовому на упреки в неэффективности ПВО после атаки дронов на Львов

$43.830.0150.880.21
ukenru
Эксклюзив
18:45 • 14224 просмотра
Украина под самой продолжительной воздушной атакой: эксперт прокомментировал новую вражескую стратегию и чего ждать дальше
18:26 • 16249 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
17:38 • 15597 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
24 марта, 16:18 • 19888 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46 • 26555 просмотра
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
24 марта, 14:45 • 24140 просмотра
Кабмин присвоил ранг директору НАБУ в разгар коррупционного скандала с фиктивным отцовством
24 марта, 14:12 • 25742 просмотра
Баллистические "Сапсан" и FP-7 - как Украина строит новую ракетную силу
24 марта, 13:42 • 44536 просмотра
Лизинг под прицелом: как в Украине пытаются обложить налогами операции за границей и применить двойное налогообложение
24 марта, 12:48 • 41560 просмотра
Частичное снятие санкций США с беларуси - большая проблема или позитив для Украины
24 марта, 12:22 • 19802 просмотра
Готовят ли Раду к затяжной войне - нардепы объяснили ситуацию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+3°
0.8м/с
68%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
публикации
Украина под самой продолжительной воздушной атакой: эксперт прокомментировал новую вражескую стратегию и чего ждать дальше
Лизинг под прицелом: как в Украине пытаются обложить налогами операции за границей и применить двойное налогообложение
Частичное снятие санкций США с беларуси - большая проблема или позитив для Украины
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Садовый
Владимир Зеленский
Музыкант
Метте Фредериксен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Иран
Израиль
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Фильм

"Берегите людей, меньше болтовни" - Мадяр ответил Садовому на упреки в неэффективности ПВО после атаки дронов на Львов

Киев • УНН

 • 224 просмотра

Роберт Бровди раскритиковал мэра Львова за упреки военным из-за пролета дронов. Командир подчеркнул невозможность стопроцентного сбития шахедов.

"Берегите людей, меньше болтовни" - Мадяр ответил Садовому на упреки в неэффективности ПВО после атаки дронов на Львов

После атаки российских дронов на Львов 24 марта командир Сил беспилотных систем Роберт Бровди "Мадьяр" раскритиковал заявление мэра города Андрея Садового относительно работы ПВО. Об этом военный написал в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Детали

После удара Садовый заявил, что имеет "много вопросов" к военным и планирует обсуждение ситуации, в частности из-за того, что дроны смогли достичь Львова.

В ответ Мадьяр подчеркнул, что массированные атаки продолжаются ежедневно.

Ни одних суток марта до сих пор не произошло, чтобы меньше ста шахедов шныряло по небу Украины. Были и будут сутки и по 400-500

– отметил Бровди.

По его словам, полностью избежать прорывов невозможно даже при высокой эффективности ПВО.

Реакция военного

Мадьяр подчеркнул, что большинство дронов уничтожается: "15 шахедов из 556-ти сегодня достигли цели. 3%. Не существует такой ПВО на планете Земля, которая способна уничтожать 95-97% дронов постоянно".

Самая массированная атака дронов на Украину. В Воздушных силах заявили о сбитии более 540 беспилотников24.03.26, 19:05 • 3770 просмотров

Он призвал воздержаться от публичных обвинений военных.

Извините, но тот ваш упрек прекратите... Не Вам упрекать тех, кто сбивает денно и нощно

– говорится в сообщении.

По словам Бровди, российские атаки дронами не прекращаются ни дня, а интенсивность только растет. Он подчеркнул, что главная задача гражданских властей – безопасность людей.

Берегите людей, меньше болтовни. А мы будем работать в небе

– заявил Мадьяр.

Массированная атака рф на Львов: в больницах уже 26 пострадавших, ущерб только за поврежденный транспорт достигает 650 тыс. грн24.03.26, 21:34 • 4132 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
Воздушная тревога
Социальная сеть
Война в Украине
Андрей Садовый
Украина
Львов