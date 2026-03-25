"Берегите людей, меньше болтовни" - Мадяр ответил Садовому на упреки в неэффективности ПВО после атаки дронов на Львов
Киев • УНН
Роберт Бровди раскритиковал мэра Львова за упреки военным из-за пролета дронов. Командир подчеркнул невозможность стопроцентного сбития шахедов.
После атаки российских дронов на Львов 24 марта командир Сил беспилотных систем Роберт Бровди "Мадьяр" раскритиковал заявление мэра города Андрея Садового относительно работы ПВО. Об этом военный написал в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Детали
После удара Садовый заявил, что имеет "много вопросов" к военным и планирует обсуждение ситуации, в частности из-за того, что дроны смогли достичь Львова.
В ответ Мадьяр подчеркнул, что массированные атаки продолжаются ежедневно.
Ни одних суток марта до сих пор не произошло, чтобы меньше ста шахедов шныряло по небу Украины. Были и будут сутки и по 400-500
По его словам, полностью избежать прорывов невозможно даже при высокой эффективности ПВО.
Реакция военного
Мадьяр подчеркнул, что большинство дронов уничтожается: "15 шахедов из 556-ти сегодня достигли цели. 3%. Не существует такой ПВО на планете Земля, которая способна уничтожать 95-97% дронов постоянно".
Он призвал воздержаться от публичных обвинений военных.
Извините, но тот ваш упрек прекратите... Не Вам упрекать тех, кто сбивает денно и нощно
По словам Бровди, российские атаки дронами не прекращаются ни дня, а интенсивность только растет. Он подчеркнул, что главная задача гражданских властей – безопасность людей.
Берегите людей, меньше болтовни. А мы будем работать в небе
