Массированная атака рф на Львов: в больницах уже 26 пострадавших, ущерб только за поврежденный транспорт достигает 650 тыс. грн

Киев • УНН

 • 1188 просмотра

В больницах находятся 26 пострадавших, погибших нет. Повреждены десятки домов, памятник архитектуры и транспорт на 650 тысяч гривен.

В больницах Львова находятся уже 26 пострадавших в результате массированной атаки рф. Ущерб только от повреждения коммунального транспорта достигает 650 тысяч гривен. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает УНН.

После заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям — обновленная информация о последствиях вражеской атаки на Львов. В больницах города — 26 пострадавших. Самое важное, что никто не погиб!

- сообщил Садовый.

Мэр также подробно рассказал о повреждениях в двух районах.

Галицкий район. Поврежден дом на площади Соборной, 3 — это памятник архитектуры национального значения. Пострадали 17 квартир. На ул. Бандеры повреждены 4 дома — выбито 23 окна. 6 квартир нуждаются в отселении. 4 семьи уже временно поселены в гостинице.

Сыховский район. Повреждены 19 многоквартирных домов. Выбито более 1300 окон. Больше всего пострадал дом на проспекте Червоной Калины, 103 — два попадания. Это 4 подъезда, 136 квартир, более 350 жителей. В доме пока нет газа и электроснабжения.

россия атаковала центр Львова, пострадало наследие ЮНЕСКО - ОВА24.03.26, 16:35 • 3552 просмотра

По словам Садового, завтра, 25 марта, с 09:00 до 18:00 в школе №98 (ул. Трильовского, 12) будет работать выездной ЦПАУ. Здесь можно получить помощь, консультации и подать информацию о повреждениях.

Кроме того, по словам мэра, поврежден коммунальный транспорт.

Поврежден коммунальный транспорт: выбито 30 окон, 2 лобовых, вырвано 5 люков. Предварительный ущерб — около 650 тысяч гривен. Состояние электроники еще выясняют

- резюмировал мэр.

Антонина Туманова

Андрей Садовый
Львов