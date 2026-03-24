Масована атака рф на Львів: у лікарнях вже 26 постраждалих, збитки лише за пошкоджений транспорт сягають 650 тис. грн

Київ • УНН

 • 1434 перегляди

У лікарнях перебувають 26 постраждалих, загиблих немає. Пошкоджено десятки будинків, пам'ятку архітектури та транспорт на 650 тисяч гривень.

У лікарнях Львова перебувають вже 26 постраждалих у результаті масованої атаки рф. Збитки лише за пошкодження комунального транспорту сягають 650 тисяч гривень. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає УНН.

Після засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій — оновлена інформація щодо наслідків ворожої атаки на Львів. У лікарнях міста — 26 постраждалих. Найважливіше, що ніхто не загинув! 

- повідомив Садовий.

Міський голова також детально розповів про пошкодження у двох районах.

Галицький район. Пошкоджено будинок на площі Соборній, 3 — це пам’ятка архітектури національного значення. Постраждали 17 квартир. На вул. Бандери пошкоджено 4 будинки — вибито 23 вікна. 6 квартир потребують відселення. 4 сімʼї вже тимчасово поселили в готелі.

Сихівський район. Пошкоджено 19 багатоквартирних будинків. Вибито понад 1300 вікон. Найбільше постраждав будинок на проспекті Червоної Калини, 103 — два влучання. Це 4 підʼїзди, 136 квартир, понад 350 мешканців. У будинку наразі немає газу та електропостачання.

росія атакувала центр Львова, постраждала спадщина ЮНЕСКО - ОВА24.03.26, 16:35 • 3566 переглядiв

За словами Садового, завтра, 25 березня, з 09:00 до 18:00 у школі №98 (вул. Трильовського, 12) працюватиме виїзний ЦНАП. Тут можна отримати допомогу, консультації та подати інформацію про пошкодження.

Крім того, за словами мера, пошкоджено комунальний транспорт.

Пошкоджено комунальний транспорт: вибито 30 вікон, 2 лобових, вирвано 5 люків. Попередні збитки — близько 650 тисяч гривень. Стан електроніки ще з’ясовують 

- резюмував мер.

Антоніна Туманова

