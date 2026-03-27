Частину атакованого рф будинку зі спадщини ЮНЕСКО у Львові визнали аварійною, мешканців відселили - мер
Київ • УНН
Через пошкодження 17 квартир ансамблю Бернардинського монастиря мешканців відселили. Служби завершили ліквідацію та готують будівлю до відновлення.
У Львові будинок на Соборній, що є частиною ансамблю Бернардинського монастиря і пам’яткою ЮНЕСКО, визнали аварійним, а мешканців відселили. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає УНН.
Будинок на Соборній — частина історичного ансамблю Бернардинського монастиря, пам’ятка архітектури ЮНЕСКО. Ворожий дрон пошкодив тут 17 квартир. Частина приміщень вигоріла вщент. Будівлю визнали аварійною, мешканців відселили
За його словами, у частині будинку, де квартири залишилися придатними для проживання, люди зможуть повернутися вже з наступного тижня.
Наші служби завершили ліквідацію наслідків. Переходимо до консервації та підготовки до відновлення
Нагадаємо
росія атакувала центр Львова, постраждала спадщина ЮНЕСКО, пошкоджено житловий будинок.
У Повітряних силах заявили про одну з наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками. Протиповітряною обороною збито/подавлено 541 БпЛА противника. Зафіксовано 15 влучань.
Міністерство закордонних справ України засудило атаку ударними безпілотниками по центральній частині Львова, що призвела до пошкодження об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У міністерстві закликали ЮНЕСКО та всіх міжнародних партнерів не обмежитися черговим висловленням занепокоєння.