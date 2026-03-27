Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Обшук у Поплавського: правоохоронці розслідують розтрату близько 300 млн грн
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
Україна та Саудівська Аравія підписали домовленість про оборонну співпрацю - Зеленський повідомив деталі
JULIK випустив відверту пісню про любов і зізнався, заради кого готовий віддати все
Після програшу шведам збірна України пропускатиме вже четвертий Чемпіонат світу поспіль
Буданов сподівається на проведення великого обміну полоненими на Великдень
Понад 30 млрд доларів за місяць - війна з Іраном оголила кризу оборонної промисловості
Від курсу валют до пенсій: як проблеми з міжнародним фінансуванням вплинуть на економіку країни та життя українців
Частину атакованого рф будинку зі спадщини ЮНЕСКО у Львові визнали аварійною, мешканців відселили - мер

Київ • УНН

 • 176 перегляди

Через пошкодження 17 квартир ансамблю Бернардинського монастиря мешканців відселили. Служби завершили ліквідацію та готують будівлю до відновлення.

Частину атакованого рф будинку зі спадщини ЮНЕСКО у Львові визнали аварійною, мешканців відселили - мер

У Львові будинок на Соборній, що є частиною ансамблю Бернардинського монастиря і пам’яткою ЮНЕСКО, визнали аварійним, а мешканців відселили. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає УНН.

Будинок на Соборній — частина історичного ансамблю Бернардинського монастиря, пам’ятка архітектури ЮНЕСКО. Ворожий дрон пошкодив тут 17 квартир. Частина приміщень вигоріла вщент. Будівлю визнали аварійною, мешканців відселили 

- повідомив мер.

За його словами, у частині будинку, де квартири залишилися придатними для проживання, люди зможуть повернутися вже з наступного тижня.

Наші служби завершили ліквідацію наслідків. Переходимо до консервації та підготовки до відновлення 

- резюмував Садовий.

Експерти ЮНЕСКО приїдуть до Львова для оцінки завданої шкоди росією24.03.26, 20:48 • 4844 перегляди

Нагадаємо 

росія атакувала центр Львова, постраждала спадщина ЮНЕСКО, пошкоджено житловий будинок. 

У Повітряних силах заявили про одну з наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками. Протиповітряною обороною збито/подавлено 541 БпЛА противника. Зафіксовано 15 влучань. 

Міністерство закордонних справ України засудило атаку ударними безпілотниками по центральній частині Львова, що призвела до пошкодження об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У міністерстві закликали ЮНЕСКО та всіх міжнародних партнерів не обмежитися черговим висловленням занепокоєння.

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
ЮНЕСКО
Андрій Садовий
Україна
Львів