Експерти ЮНЕСКО приїдуть до Львова для оцінки завданої шкоди росією
Київ • УНН
МЗС України домовилося про візит місії для фіксації наслідків російської атаки на центр міста. Удар пошкодив будівлі, що належать до світової спадщини.
Міністерство закордонних справ України уже домовилося з експертами ЮНЕСКО про візит до Львова для фіксації руйнувань та оцінки завданої шкоди російськими обстрілами. Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
"Ми очікуємо реакцію ЮНЕСКО. Одразу підтверджую, що найближчим часом в Україну прибудуть експерти для оцінки завданої шкоди російськими терористами. Сьогодні росія не просто нанесла удар по будівлях в центрі Львова. Це удар по всесвітній спадщині ЮНЕСКО. Удар безпосередньо по ЮНЕСКО як організації. Удар по всім у світі, кому не байдужа культурна спадщина. Вимагаємо сильних реакцій", - сказав Сибіга.
Нагадаємо
Міністерство закордонних справ України засудило атаку ударними безпілотниками по центральній частині Львова, що призвела до пошкодження об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У міністерстві закликали ЮНЕСКО та всіх міжнародних партнерів не обмежитися черговим висловленням занепокоєння.