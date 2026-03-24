Експерти ЮНЕСКО приїдуть до Львова для оцінки завданої шкоди росією

Київ • УНН

 • 42 перегляди

МЗС України домовилося про візит місії для фіксації наслідків російської атаки на центр міста. Удар пошкодив будівлі, що належать до світової спадщини.

Експерти ЮНЕСКО приїдуть до Львова для оцінки завданої шкоди росією

Міністерство закордонних справ України уже домовилося з експертами ЮНЕСКО про візит до Львова для фіксації руйнувань та оцінки завданої шкоди російськими обстрілами. Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

"Ми очікуємо реакцію ЮНЕСКО. Одразу підтверджую, що найближчим часом в Україну прибудуть експерти для оцінки завданої шкоди російськими терористами. Сьогодні росія не просто нанесла удар по будівлях в центрі Львова. Це удар по всесвітній спадщині ЮНЕСКО. Удар безпосередньо по ЮНЕСКО як організації. Удар по всім у світі, кому не байдужа культурна спадщина. Вимагаємо сильних реакцій", - сказав Сибіга.

Нагадаємо

росія атакувала центр Львова, постраждала спадщина ЮНЕСКО, пошкоджено житловий будинок.

Кількість постраждалих у результаті атак рф у Львові зросла до 13.

У Повітряних силах заявили про одну з наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками. Протиповітряною обороною збито/подавлено 541 БпЛА противника. Зафіксовано 15 влучань.

Міністерство закордонних справ України засудило атаку ударними безпілотниками по центральній частині Львова, що призвела до пошкодження об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У міністерстві закликали ЮНЕСКО та всіх міжнародних партнерів не обмежитися черговим висловленням занепокоєння.

Павло Башинський

