Эксперты ЮНЕСКО приедут во Львов для оценки ущерба, нанесенного Россией

Украина под самой продолжительной воздушной атакой: эксперт прокомментировал новую вражескую стратегию и чего ждать дальше
Эксклюзив
18:26 • 10225 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
17:38 • 11205 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Эксклюзив
16:18 • 15623 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
15:46 • 22724 просмотра
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
14:45 • 22424 просмотра
Кабмин присвоил ранг директору НАБУ в разгар коррупционного скандала с фиктивным отцовством
Эксклюзив
14:12 • 24847 просмотра
Баллистические "Сапсан" и FP-7 - как Украина строит новую ракетную силу
Эксклюзив
24 марта, 13:42 • 41880 просмотра
Лизинг под прицелом: как в Украине пытаются обложить налогами операции за границей и применить двойное налогообложение
Эксклюзив
24 марта, 12:48 • 38975 просмотра
Частичное снятие санкций США с беларуси - большая проблема или позитив для Украины
Эксклюзив
24 марта, 12:22 • 19551 просмотра
Готовят ли Раду к затяжной войне - нардепы объяснили ситуацию
Популярные новости
МОН Украины огласило новые правила поступления в 2026 году - что меняется для абитуриентов24 марта, 10:20 • 43968 просмотра
Несовершенство законодательства сдерживает масштабирование Defence City - позиция экспертов 24 марта, 11:15 • 59567 просмотра
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар24 марта, 11:52 • 40850 просмотра
Туберкулез - с какими симптомами обращаться к врачу, где получить лечение и как вакцинировать ребенкаPhoto15:18 • 22618 просмотра
Число раненых во Львове продолжает расти, пожаром охвачены примыкающие здания Бернардинского монастыря16:05 • 13042 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto18:35 • 4564 просмотра
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар24 марта, 11:52 • 40874 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 44501 просмотра
Юлии Вербе снова заблокировали Instagram - основной аккаунт с 3 млн подписчиков исчезPhoto23 марта, 18:36 • 42122 просмотра
Повар Эктор Хименес-Браво сообщил о смерти своей собаки ЧокоPhoto23 марта, 14:50 • 38950 просмотра
Эксперты ЮНЕСКО приедут во Львов для оценки ущерба, нанесенного Россией

Киев • УНН

 • 1964 просмотра

МИД Украины договорился о визите миссии для фиксации последствий российской атаки на центр города. Удар повредил здания, относящиеся к мировому наследию.

Министерство иностранных дел Украины уже договорилось с экспертами ЮНЕСКО о визите во Львов для фиксации разрушений и оценки нанесенного ущерба российскими обстрелами. Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига в эфире телемарафона, передает УНН.

Подробности

"Мы ожидаем реакцию ЮНЕСКО. Сразу подтверждаю, что в ближайшее время в Украину прибудут эксперты для оценки нанесенного ущерба российскими террористами. Сегодня Россия не просто нанесла удар по зданиям в центре Львова. Это удар по всемирному наследию ЮНЕСКО. Удар непосредственно по ЮНЕСКО как организации. Удар по всем в мире, кому не безразлично культурное наследие. Требуем сильных реакций", - сказал Сибига.

Напомним

Россия атаковала центр Львова, пострадало наследие ЮНЕСКО, поврежден жилой дом.

Число пострадавших в результате атак РФ во Львове возросло до 13.

В Воздушных силах заявили об одной из самых массированных атак на Украину ударными беспилотниками. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 541 БПЛА противника. Зафиксировано 15 попаданий.

Министерство иностранных дел Украины осудило атаку ударными беспилотниками по центральной части Львова, что привело к повреждению объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В министерстве призвали ЮНЕСКО и всех международных партнеров не ограничиться очередным выражением обеспокоенности.

Павел Башинский

ОбществоКультура
Недвижимость
Война в Украине
Андрей Сибига
ЮНЕСКО
Министерство иностранных дел Украины
Украина
Львов