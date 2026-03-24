Эксперты ЮНЕСКО приедут во Львов для оценки ущерба, нанесенного Россией
Киев • УНН
МИД Украины договорился о визите миссии для фиксации последствий российской атаки на центр города. Удар повредил здания, относящиеся к мировому наследию.
Министерство иностранных дел Украины уже договорилось с экспертами ЮНЕСКО о визите во Львов для фиксации разрушений и оценки нанесенного ущерба российскими обстрелами. Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига в эфире телемарафона, передает УНН.
"Мы ожидаем реакцию ЮНЕСКО. Сразу подтверждаю, что в ближайшее время в Украину прибудут эксперты для оценки нанесенного ущерба российскими террористами. Сегодня Россия не просто нанесла удар по зданиям в центре Львова. Это удар по всемирному наследию ЮНЕСКО. Удар непосредственно по ЮНЕСКО как организации. Удар по всем в мире, кому не безразлично культурное наследие. Требуем сильных реакций", - сказал Сибига.
В Воздушных силах заявили об одной из самых массированных атак на Украину ударными беспилотниками. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 541 БПЛА противника. Зафиксировано 15 попаданий.
Министерство иностранных дел Украины осудило атаку ударными беспилотниками по центральной части Львова, что привело к повреждению объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В министерстве призвали ЮНЕСКО и всех международных партнеров не ограничиться очередным выражением обеспокоенности.