МЗС закликало ЮНЕСКО та міжнародних лідерів відреагувати на удар по Львову
Київ • УНН
Російська атака дронами пошкодила історичний центр Львова та цивільні будинки. МЗС закликає міжнародну спільноту до жорстких дій та покарання агресора.
Міністерство закордонних справ України засудило атаку ударними безпілотниками по центральній частині Львова, що призвела до пошкодження об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У міністерстві закликали ЮНЕСКО та всіх міжнародних партнерів не обмежитися черговим висловленням занепокоєння. Про це йдеться в заяві МЗС, передає УНН.
Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує черговий акт варварства і культурного злочину рф проти України – цілеспрямовану атаку ударними безпілотниками по центральній частині Львова, що призвела до пошкодження об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в межах ансамблю історичного центру Львова. Внаслідок влучання дронів у цивільну забудову в центрі Львова постраждали люди
У міністерстві заявили, що цей напад є не лише воєнним злочином проти цивільних людей, а й прямою атакою на культурний код людства, який перебуває під міжнародним захистом.
Саме у Львові за підтримки міжнародних партнерів та ЮНЕСКО було відкрито перший в Україні Культурний хаб ЮНЕСКО. Цей центр був створений саме для того, щоб захищати, відновлювати та підтримувати українську культуру в часи війни. Вдаривши по серцю Львова, росія продемонструвала варварську зневагу до зусиль міжнародної спільноти та самої організації ЮНЕСКО
Також у міністерстві наголосили, що росія продовжує системно порушувати Гаазьку конвенцію 1954 року про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту.
Закликаємо ЮНЕСКО та всіх міжнародних партнерів не обмежитися черговим висловленням занепокоєння. Агресор, який свідомо нищить світову спадщину в місті, де діє офіційний Культурний хаб організації, має бути позбавлений будь-якого впливу в міжнародних інституціях та понести суворе покарання. Українські дипломати офіційно звертаються до Секретаріату ЮНЕСКО та країн-учасниць Комітету Всесвітньої спадщини з вимогою зафіксувати наслідки атаки та ініціювати додаткові санкції проти рф у сфері культури. Ми висловлюємо щирі співчуття постраждалим мешканцям Львова та запевняємо, що кожен факт руйнування та пошкодження об'єктів всесвітнього значення історичного центру буде задокументований для притягнення держави-агресора та конкретних злочинців до відповідальності в національних та міжнародних юрисдикціях
У Повітряних силах заявили про одну з наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками. Протиповітряною обороною збито/подавлено 541 БпЛА противника. Зафіксовано 15 влучань.