МИД призвал ЮНЕСКО и международных лидеров отреагировать на удар по Львову

Министерство иностранных дел Украины осудило атаку ударными беспилотниками по центральной части Львова, которая привела к повреждению объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В министерстве призвали ЮНЕСКО и всех международных партнеров не ограничиваться очередным выражением обеспокоенности. Об этом говорится в заявлении МИД, передает УНН.

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает очередной акт варварства и культурного преступления РФ против Украины – целенаправленную атаку ударными беспилотниками по центральной части Львова, которая привела к повреждению объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в пределах ансамбля исторического центра Львова. В результате попадания дронов в гражданскую застройку в центре Львова пострадали люди

В министерстве заявили, что это нападение является не только военным преступлением против гражданских людей, но и прямой атакой на культурный код человечества, который находится под международной защитой.

Именно во Львове при поддержке международных партнеров и ЮНЕСКО был открыт первый в Украине Культурный хаб ЮНЕСКО. Этот центр был создан именно для того, чтобы защищать, восстанавливать и поддерживать украинскую культуру во времена войны. Ударив по сердцу Львова, Россия продемонстрировала варварское пренебрежение к усилиям международного сообщества и самой организации ЮНЕСКО