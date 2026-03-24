МИД призвал ЮНЕСКО и международных лидеров отреагировать на удар по Львову
Киев • УНН
Российская атака дронами повредила исторический центр Львова и гражданские дома. МИД призывает международное сообщество к жестким действиям и наказанию агрессора.
Министерство иностранных дел Украины осудило атаку ударными беспилотниками по центральной части Львова, которая привела к повреждению объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В министерстве призвали ЮНЕСКО и всех международных партнеров не ограничиваться очередным выражением обеспокоенности. Об этом говорится в заявлении МИД, передает УНН.
Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает очередной акт варварства и культурного преступления РФ против Украины – целенаправленную атаку ударными беспилотниками по центральной части Львова, которая привела к повреждению объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в пределах ансамбля исторического центра Львова. В результате попадания дронов в гражданскую застройку в центре Львова пострадали люди
В министерстве заявили, что это нападение является не только военным преступлением против гражданских людей, но и прямой атакой на культурный код человечества, который находится под международной защитой.
Именно во Львове при поддержке международных партнеров и ЮНЕСКО был открыт первый в Украине Культурный хаб ЮНЕСКО. Этот центр был создан именно для того, чтобы защищать, восстанавливать и поддерживать украинскую культуру во времена войны. Ударив по сердцу Львова, Россия продемонстрировала варварское пренебрежение к усилиям международного сообщества и самой организации ЮНЕСКО
Также в министерстве подчеркнули, что Россия продолжает системно нарушать Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.
Призываем ЮНЕСКО и всех международных партнеров не ограничиваться очередным выражением обеспокоенности. Агрессор, который сознательно уничтожает мировое наследие в городе, где действует официальный Культурный хаб организации, должен быть лишен любого влияния в международных институтах и понести суровое наказание. Украинские дипломаты официально обращаются в Секретариат ЮНЕСКО и страны-участницы Комитета Всемирного наследия с требованием зафиксировать последствия атаки и инициировать дополнительные санкции против РФ в сфере культуры. Мы выражаем искренние соболезнования пострадавшим жителям Львова и заверяем, что каждый факт разрушения и повреждения объектов всемирного значения исторического центра будет задокументирован для привлечения государства-агрессора и конкретных преступников к ответственности в национальных и международных юрисдикциях
Напомним
Число пострадавших в результате атак РФ во Львове возросло до 13.
В Воздушных силах заявили об одной из самых массированных атак на Украину ударными беспилотниками. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 541 БПЛА противника. Зафиксировано 15 попаданий.