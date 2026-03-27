Часть атакованного рф дома из наследия ЮНЕСКО во Львове признали аварийной, жителей отселили - мэр
Киев • УНН
Из-за повреждений 17 квартир ансамбля Бернардинского монастыря жителей отселили. Службы завершили ликвидацию и готовят здание к восстановлению.
Во Львове дом на Соборной, являющийся частью ансамбля Бернардинского монастыря и памятником ЮНЕСКО, признали аварийным, а жителей отселили. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает УНН.
Дом на Соборной — часть исторического ансамбля Бернардинского монастыря, памятник архитектуры ЮНЕСКО. Вражеский дрон повредил здесь 17 квартир. Часть помещений выгорела дотла. Здание признали аварийным, жителей отселили
По его словам, в части дома, где квартиры остались пригодными для проживания, люди смогут вернуться уже со следующей недели.
Наши службы завершили ликвидацию последствий. Переходим к консервации и подготовке к восстановлению
Напомним
россия атаковала центр Львова, пострадало наследие ЮНЕСКО, поврежден жилой дом.
В Воздушных силах заявили об одной из самых массированных атак на Украину ударными беспилотниками. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 541 БпЛА противника. Зафиксировано 15 попаданий.
Министерство иностранных дел Украины осудило атаку ударными беспилотниками по центральной части Львова, что привело к повреждению объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В министерстве призвали ЮНЕСКО и всех международных партнеров не ограничиваться очередным выражением обеспокоенности.