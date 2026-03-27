ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
2.4м/с
36%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Сергей Марченко
Владимир Зеленский
Виктор Ляшко
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Венгрия
Запорожская область
Реклама
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Отопление
Старлинк

Часть атакованного рф дома из наследия ЮНЕСКО во Львове признали аварийной, жителей отселили - мэр

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Из-за повреждений 17 квартир ансамбля Бернардинского монастыря жителей отселили. Службы завершили ликвидацию и готовят здание к восстановлению.

Во Львове дом на Соборной, являющийся частью ансамбля Бернардинского монастыря и памятником ЮНЕСКО, признали аварийным, а жителей отселили. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает УНН.

Дом на Соборной — часть исторического ансамбля Бернардинского монастыря, памятник архитектуры ЮНЕСКО. Вражеский дрон повредил здесь 17 квартир. Часть помещений выгорела дотла. Здание признали аварийным, жителей отселили

- сообщил мэр.

По его словам, в части дома, где квартиры остались пригодными для проживания, люди смогут вернуться уже со следующей недели.

Наши службы завершили ликвидацию последствий. Переходим к консервации и подготовке к восстановлению

- резюмировал Садовый.

Эксперты ЮНЕСКО приедут во Львов для оценки ущерба, нанесенного Россией24.03.26, 20:48 • 4844 просмотра

Напомним

россия атаковала центр Львова, пострадало наследие ЮНЕСКО, поврежден жилой дом.

В Воздушных силах заявили об одной из самых массированных атак на Украину ударными беспилотниками. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 541 БпЛА противника. Зафиксировано 15 попаданий.

Министерство иностранных дел Украины осудило атаку ударными беспилотниками по центральной части Львова, что привело к повреждению объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В министерстве призвали ЮНЕСКО и всех международных партнеров не ограничиваться очередным выражением обеспокоенности.

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
ЮНЕСКО
Андрей Садовый
Украина
Львов