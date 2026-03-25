Садовий вибачився за критику ППО після російської атаки на Львів

Міський голова Львова Андрій Садовий відповів на докори після ворожої атаки на Львів 24 березня. Він зазначив, що з повагою ставиться до сил ППО, а також до всіх, хто захищає небо і землю України. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Садового в Telegram.

Громада Львова максимально закриває запити, які надходять від військових. Розумію, що рішення про використання техніки і ресурсів ухвалюють відповідальні люди. Вони точно краще знають, де це потрібно найбільше - заявив Садовий.

За його словами, реакція на запитання журналістки була емоційною і некоректною.

У той момент я стояв перед палаючим будинком у центрі міста і бачив наслідки російської атаки - зазначив чиновник.

Командир Сил безпілотних систем Роберт Бровді "Мадяр" розкритикував заяву мера міста Андрія Садового щодо роботи ППО після російської атаки на Львів 24 березня.

Садовий заявив, що має "багато питань" до військових і планує обговорення ситуації, зокрема через те, що дрони змогли досягти Львова.

У відповідь Мадяр наголосив, що масовані атаки тривають щодня.

У львівських лікарнях після російської атаки 24 березня залишається 7 людей.