Садовий вибачився за критику ППО після російської атаки на Львів

Київ • УНН

 • 10089 перегляди

Мер Львова назвав свою реакцію на роботу ППО емоційною та некоректною. Він визнав, що військові краще знають, як розподіляти ресурси для захисту неба.

Садовий вибачився за критику ППО після російської атаки на Львів

Міський голова Львова Андрій Садовий відповів на докори після ворожої атаки на Львів 24 березня. Він зазначив, що з повагою ставиться до сил ППО, а також до всіх, хто захищає небо і землю України. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Садового в Telegram.

Деталі

Громада Львова максимально закриває запити, які надходять від військових. Розумію, що рішення про використання техніки і ресурсів ухвалюють відповідальні люди. Вони точно краще знають, де це потрібно найбільше

 - заявив Садовий.

За його словами, реакція на запитання журналістки була емоційною і некоректною.

У той момент я стояв перед палаючим будинком у центрі міста і бачив наслідки російської атаки

- зазначив чиновник.

Додатково

Командир Сил безпілотних систем Роберт Бровді "Мадяр" розкритикував заяву мера міста Андрія Садового щодо роботи ППО після російської атаки на Львів 24 березня.

Садовий заявив, що має "багато питань" до військових і планує обговорення ситуації, зокрема через те, що дрони змогли досягти Львова.

У відповідь Мадяр наголосив, що масовані атаки тривають щодня.

Нагадаємо

У львівських лікарнях після російської атаки 24 березня залишається 7 людей.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Андрій Садовий
Україна
Львів