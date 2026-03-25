$43.920.0950.900.01
ukenru
Садовый извинился за критику ПВО после российской атаки на Львов

Киев • УНН

 • 4488 просмотра

Мэр Львова назвал свою реакцию на работу ПВО эмоциональной и некорректной. Он признал, что военные лучше знают, как распределять ресурсы для защиты неба.

Садовый извинился за критику ПВО после российской атаки на Львов

Мэр Львова Андрей Садовый ответил на упреки после вражеской атаки на Львов 24 марта. Он отметил, что с уважением относится к силам ПВО, а также ко всем, кто защищает небо и землю Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Садового в Telegram.

Подробности

Община Львова максимально закрывает запросы, поступающие от военных. Понимаю, что решения об использовании техники и ресурсов принимают ответственные люди. Они точно лучше знают, где это нужно больше всего

 - заявил Садовый.

По его словам, реакция на вопрос журналистки была эмоциональной и некорректной.

В тот момент я стоял перед горящим домом в центре города и видел последствия российской атаки

- отметил чиновник.

Дополнительно

Командир Сил беспилотных систем Роберт Бровди "Мадьяр" раскритиковал заявление мэра города Андрея Садового относительно работы ПВО после российской атаки на Львов 24 марта.

Садовый заявил, что имеет "много вопросов" к военным и планирует обсуждение ситуации, в частности из-за того, что дроны смогли достичь Львова.

В ответ Мадьяр подчеркнул, что массированные атаки продолжаются ежедневно.

Напомним

Во львовских больницах после российской атаки 24 марта остаются 7 человек.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Военное положение
Война в Украине
Андрей Садовый
Украина
Львов