Після атаки рф на Львів у лікарнях досі 7 людей - який стан постраждалих
Київ • УНН
У лікарнях залишаються семеро поранених, троє з яких у тяжкому стані. Російська атака пошкодила житлові будинки, енергооб'єкти та спадщину ЮНЕСКО.
У лікарнях після атаки рф на Львів 24 березня залишається 7 людей, повідомив мер міста Андрій Садовий у Telegram, пише УНН.
Станом на ранок. Із 27 людей, які вчора звернулися по допомогу до міських лікарень, у стаціонарах залишаються 7
З його слів, 2 пацієнти в одній з лікарень у середньому стані - поранення ніг, рани та забої. В іншій лікарні - 5 пацієнтів. Троє - у тяжкому стані, але стабільні та при свідомості. Ще двоє - у стані середньої тяжкості. "Лікарі роблять усе необхідне", - наголосив мер.
Доповнення
24 березня рф здійснила атаку безпілотниками на Львів та прилеглі райони.
Внаслідок влучань пошкоджено житлові будинки у центральній частині міста та в одному зі спальних районів. У тому числі зачепило спадщину ЮНЕСКО.
Також зазнали руйнувань об’єкти цивільної інфраструктури та транспортні засоби. Було відомо про 32 постраждалих.
Окрім того, в області було зафіксовано влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури, а також падіння уламків на приватний житловий будинок, повідомили в Львівській обласній прокуратурі.