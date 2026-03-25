Після атаки рф на Львів у лікарнях досі 7 людей - який стан постраждалих

ukenru
09:00 • 19919 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
1.9м/с
28%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Генштаб повідомив про понад 1200 ліквідованих окупантів за добуPhoto25 березня, 04:34 • 26026 перегляди
Іран хоче вести переговори зі США через Венса, а не через Віткоффа чи Кушнера - ЗМІ05:05 • 11805 перегляди
США передали Ірану план із 15 пунктів щодо припинення війни05:22 • 10076 перегляди
Концерт BTS у Сеулі зібрав 18,4 мільйона глядачів онлайн06:19 • 25361 перегляди
У Латвію та Естонію залетіли дрони08:33 • 19870 перегляди
Публікації
Подорож на вихідні - цікаві місця в ОдесіPhoto10:45 • 4 перегляди
Мінус 34% стратегічної авіації та понад 2250 танків рф - найуспішніші операції СБУ під час війни10:00 • 9066 перегляди
Україна святкує День СБУ - факти з історії національної спецслужби09:00 • 19919 перегляди
Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі
Ексклюзив
24 березня, 18:45 • 43152 перегляди
Туберкульоз - з якими симптомами звертатися до лікаря, де отримати лікування та як вакцинувати дитинуPhoto24 березня, 15:18 • 48150 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Володимир Зеленський
Андрій Садовий
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Село
Реклама
УНН Lite
Концерт BTS у Сеулі зібрав 18,4 мільйона глядачів онлайн06:19 • 25356 перегляди
Новий роман Орландо Блума після розриву з Кеті Перрі - з ким зустрічається акторPhoto24 березня, 18:35 • 22444 перегляди
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар24 березня, 11:52 • 52903 перегляди
Зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова публічно привітала зіркового батька з днем народженняPhoto23 березня, 21:52 • 53596 перегляди
Юлії Вербі знову заблокували Instagram - основний акаунт з 3 млн підписників зникPhoto23 березня, 18:36 • 46376 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Шахед-136

Після атаки рф на Львів у лікарнях досі 7 людей - який стан постраждалих

Київ • УНН

 • 2616 перегляди

У лікарнях залишаються семеро поранених, троє з яких у тяжкому стані. Російська атака пошкодила житлові будинки, енергооб'єкти та спадщину ЮНЕСКО.

Після атаки рф на Львів у лікарнях досі 7 людей - який стан постраждалих
t.me/lviv_adm

У лікарнях після атаки рф на Львів 24 березня залишається 7 людей, повідомив мер міста Андрій Садовий у Telegram, пише УНН.

Станом на ранок. Із 27 людей, які вчора звернулися по допомогу до міських лікарень, у стаціонарах залишаються 7

- написав Садовий.

З його слів, 2 пацієнти в одній з лікарень у середньому стані - поранення ніг, рани та забої. В іншій лікарні - 5 пацієнтів. Троє - у тяжкому стані, але стабільні та при свідомості. Ще двоє - у стані середньої тяжкості. "Лікарі роблять усе необхідне", - наголосив мер.

Доповнення

24 березня рф здійснила атаку безпілотниками на Львів та прилеглі райони.

Внаслідок влучань пошкоджено житлові будинки у центральній частині міста та в одному зі спальних районів. У тому числі зачепило спадщину ЮНЕСКО.

Експерти ЮНЕСКО приїдуть до Львова для оцінки завданої шкоди росією24.03.26, 20:48 • 4170 переглядiв

Також зазнали руйнувань об’єкти цивільної інфраструктури та транспортні засоби. Було відомо про 32 постраждалих.

На Львівщині кількість постраждалих у результаті атаки рф зросла до 3224.03.26, 22:23 • 11088 переглядiв

Окрім того, в області було зафіксовано влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури, а також падіння уламків на приватний житловий будинок, повідомили в Львівській обласній прокуратурі.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
ЮНЕСКО
Андрій Садовий
Львів