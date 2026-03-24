Через атаку рф на Львів щонайменше двоє людей поранені, горить багатоповерхівка
Київ • УНН
Внаслідок удару дронів по Сихову та центру Львова двоє людей отримали важкі поранення. Ворожий приліт спричинив пожежу в будинку та пошкодив об'єкт ЮНЕСКО.
У результаті російської атаки у Львові поранено щонайменше дві людини. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.
Щонайменше дві людини важко поранені. Знову є висока загроза удару безпілотників! Залишайтеся в укриттях!
Додамо
Згодом Козицький повідомив, що є "приліт" і на Сихові.
Горить багатоповерхівка. Висока загроза залишається
Інформацію про влучання підтвердив і міський голова Андрій Садовий.
Ще одне влучання ворожого дрона в житловий будинок на Сихові, на проспекті Червоної Калини
Нагадаємо
Ворожий приліт пошкодив житловий будинок у центрі Львова та об'єкт спадщини ЮНЕСКО. На місці працюють усі служби, мешканців закликають бути в укриттях.