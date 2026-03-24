Из-за атаки рф на Львов по меньшей мере два человека ранены, горит многоэтажка
В результате удара дронов по Сыхову и центру Львова два человека получили тяжелые ранения. Вражеский прилет вызвал пожар в доме и повредил объект ЮНЕСКО.
В результате российской атаки во Львове ранены по меньшей мере два человека. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.
По меньшей мере два человека тяжело ранены. Снова существует высокая угроза удара беспилотников! Оставайтесь в укрытиях!
Позже Козицкий сообщил, что есть "прилет" и на Сыхове.
Горит многоэтажка. Высокая угроза остается
Информацию о попадании подтвердил и городской голова Андрей Садовый.
Еще одно попадание вражеского дрона в жилой дом на Сыхове, на проспекте Красной Калины
Вражеский прилет повредил жилой дом в центре Львова и объект наследия ЮНЕСКО. На месте работают все службы, жителей призывают быть в укрытиях.