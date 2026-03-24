До лікарень Львова госпіталізували 22 постраждалих після масованої атаки рф - мер
Через обстріл центру Львова пошкоджено житловий будинок та спадщину ЮНЕСКО. Мер Садовий повідомив про 22 поранених, які перебувають у лікарнях міста.
У Львові кількість постраждалих у результаті атаки рф зросла до 22.
Станом на зараз у лікарнях Львова — 22 постраждалих різного ступеня тяжкості
Кількість постраждалих у результаті атак рф у Львові зросла до 13.
У Повітряних силах заявили про одну з наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками. Протиповітряною обороною збито/подавлено 541 БпЛА противника. Зафіксовано 15 влучань.