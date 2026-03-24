В больницы Львова госпитализированы 22 пострадавших после массированной атаки рф - мэр
Киев • УНН
Из-за обстрела центра Львова повреждены жилой дом и наследие ЮНЕСКО. Мэр Садовый сообщил о 22 раненых, находящихся в больницах города.
Во Львове количество пострадавших в результате атаки рф возросло до 22. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает УНН.
По состоянию на сейчас в больницах Львова — 22 пострадавших разной степени тяжести
Дополнение
Россия атаковала центр Львова, пострадало наследие ЮНЕСКО, поврежден жилой дом.
В Воздушных силах заявили об одной из самых массированных атак на Украину ударными беспилотниками. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 541 БпЛА противника. Зафиксировано 15 попаданий.