Интервью Зеленского блогерше Лори Лумер - Офис Президента поблагодарил Трампа
Киев • УНН
Офис Президента Украины отреагировал на интервью Зеленского блогерше Лори Лумер, поблагодарив Трампа за поддержку и ракеты Patriot. Был сделан репост записей Трампа и Лумер.
В Офисе Президента Украины отреагировали на интервью Владимира Зеленского американской блогерше Лори Лумер, связанной с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост ОП в соцсети "Х".
Детали
Спасибо, господин президент США, за ваше внимание к Украине и за всю поддержку, которую оказали Соединенные Штаты. Мы ценим каждые усилия неравнодушных американцев, направленные на защиту человеческих жизней в Украине. Особенно мы благодарны за поддержку в виде ракет "Patriot". Россия только что снова напала на нашу страну, и команда Лоры, наверное, уже об этом слышала. Спасибо за вашу поддержку
Также Офис Президента сделал репост постов Дональда Трампа и Лорри Лумер.
Контекст
Американская блогерша Лора Лумер, которую связывают с окружением президента США Дональда Трампа, взяла интервью у Президента Украины Владимира Зеленского. Она добавила, что полное интервью появится на YouTube-канале Офиса Президента.
Владимир Зеленский во время разговора с Лорой Лумер назвал переломным моментом в его отношениях с президентом США Дональдом Трампом короткую встречу тет-а-тет в Ватикане.
Напомним
Американская блогерша из окружения Дональда Трампа Лора Лумер, которая известна приверженностью к "теориям заговора", приехала в Украину, где изменила свое мнение относительно российской агрессии.
В Офисе Президента отреагировали на приезд в Украину американской блогерши Лоры Лумер.
Впоследствии Лора Лумер и Сергей Кислица осмотрели повреждения Киево-Печерской лавры после удара рф. Кислица назвал визит мощным опытом.